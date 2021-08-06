Termik santral yanarsa ne olur? Termik santral patlarsa ne olur? Termik santral yandı mı?

Ülkemizin pek çok noktasında ormak yangınları devam ederken bir haber de Muğla Milas'tan geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirgin etti. Bu gelişmelerin ardından Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" dedi. Peki, Termik santral ne demek? Termik santral yanarsa ne olur? Çökertme'de yangın!

Termik santral yanarsa ne olur? Termik santral patlarsa ne olur? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 10. gününe girdi. İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı son verilere göre; Adana, Aydın, Antalya, Muğla, Denizli ve Isparta'da yangınlara müdahale sürüyor.

TERMİK SANTRAL NE DEMEK?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür.

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

Milas'ta günlerdir devam eden yangın dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve 11 saat süren yangın sabah saatlerinde söndürülmüştü. Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan videolarda bölgenin yeşilden siyaha döndüğü, söndürme çalışmalarına katılan TOMA'lardan birinin yandığı ve büyük hasar yaşandığı görülüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu bölgeler;

Antalya: Manavgat, Gündoğmuş

Muğla: Köyceğiz, Milas(2), Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer

Isparta: Sütçüler

Denizli: Güney

Aydın: Karacasu

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 10. güne girildi. Manavgat ve Gündoğmuş'ta yangın söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.

MANAVGAT

Öte yandan Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16) Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÖYCEĞİZ

MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 7 yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar görev yapıyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Mahallesi'nde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Amos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangına müdahale edildi.

Kumlubük mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılan yangın ise Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor. Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallelerinde alevlerin önü kesilerek yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

"YANGIN YÜKSEK GERİLİM HATLARINI TEHDİT EDER HALE GELDİ"

Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali'ne yöneldiğini kaydetti. Dün gece söndürme çalışmalarını takip eden Başkan Tokat, "Yangın Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor" açıklaması yaptı.

TÜM EKİPLER SANTRAL BÖLGESİNDE

Başkan Tokat, bölgedeki durumla ilgili son olarak, "Sabahtan bu yana 2 helikopter ile müdahale yapılan Gürceğiz'de yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Tüm söndürme ekipleriyle Gürceğiz ve Yeniköy Termik Santrali bölgesindeyiz." paylaşımında bulundu.

KÖYCEĞİZ'İN ÇÖĞENLİ YAYLASI İÇİN BOŞALTMA KARARI

Köyceğiz'de bir haftayı aşkın süredir söndürülemeyen yangın Sazak ve Çayhisar Mahallesi'nde gece boyunca devam etti. Son alınan karar ile Çayhisar'a bağlı Çöğenli Yaylası için de boşaltma kararı alındı. Boşaltılan ve yangının etkili olduğu mahallelerden Çayhisar'da yaşayan 63 yaşındaki Düriye Korkut, "Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim" dedi.

Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 5'nci gününde de devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bugün 5 helikopter havadan da destek veriyor.

DENİZLİ

DENİZLİ

Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı. Güney ilçesinde ise yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

AYDIN

AYDIN

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor. Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.