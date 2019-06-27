"Tepebaşı eTwinning Buluşması" projelerinde emeği geçen öğretmenler ödüllendirildi

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca önderliğinde; Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Funda Çıray Özkara ve Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Emir tarafından organize edilen "Tepebaşı eTwinning Buluşması", Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bulunan Ali Güven Turizm Otelcilik ve Uygulama Okulu'nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, şube müdürleri, 'eTwinning' İl Koordinatörü Gülşah Polat Sarıyaka ve Tepebaı'nda görev yapan 2018-2019 eğitim öğretim yılında aktif 'eTwinning' projesi olan 92 öğretmen katıldı.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca; yapılan çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Karaca, İl Koordinatörü Gülşah Polat Sarıyaka'ya öğretmenlerimize vermiş olduğu destekten dolayı plaketini takdim etti.

Kardeşler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Davut Atış'ın öncülüğünde Kahoot etkinliği yapılarak; birinci olan Kardeşler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Gonca Ersin Ektirici'ye, hediyesi Şube Müdürü Mehmet Kına tarafından verildi.

Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Süheyla Evecen, Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Funda Çıray Özkara, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Emir ve Ali Rıza Efendi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Derya Say, 'eTwinning' ile nasıl tanıştıkları ve anılarını paylaştı. Ardından Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri tarafından; 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde, Tepebaşı'nda aktif olarak 'eTwinning' projeleri yürütmelerinden ötürü, öğretmenlere 'teşekkür belgeleri' takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA