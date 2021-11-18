Tenis: WTA Finalleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tenis: WTA Finalleri

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Tenis: WTA Finalleri

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyon oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde İspanyol Garbine Muguruza şampiyon oldu.

Bu yıl ilk defa Meksika'da düzenlenen toplam 5 milyon Dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvası, Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda oynanan final maçıyla sona erdi.

6 numaralı seribaşı Muguruza, toplam 1 saat 38 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonluğu bulunan Muguruza, WTA Finalleri'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Larin tarihe geçti! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretine son verdi

Beşiktaş'ın yıldızı Larin tarihe geçti! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretine son verdi

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title