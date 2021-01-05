Tenis: Antalya Open
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Tenis: Antalya Open

05.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:38
Tenis: Antalya Open

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası özelliğini taşıyan Antalya Open'da bugün yapılması planlanan eleme karşılaşmaları sağanak nedeniyle ertelendi.

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası özelliğini taşıyan Antalya Open'da bugün yapılması planlanan eleme karşılaşmaları sağanak nedeniyle ertelendi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Limak Arcadia Sport Resort'teki ilk gün eleme karşılaşmaları kentte gün boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yapılamadı. Eleme karşılaşmaları yarına ertelendi.

Turnuvada 7 Ocak'ta başlayacak ana tablo karşılaşmalarının da kura çekimleri yapıldı. Buna göre Türk sporculardan Altuğ Çelikbilek'in rakibi Kacper Zuk olurken Ergi Kırkın ise Matteo Berrettini ile eşleşti. Marsel İlhan ise 24 sporcunun mücadele edeceği elemelerden gelecek 6 isimden biriyle mücadele edecek.

Turnuva, 13 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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