Temizlik görevlisinden örnek davranış
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Temizlik görevlisinden örnek davranış

Temizlik görevlisinden örnek davranış Para dolu cüzdanı sahibine teslim etti Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Ferhat Karabağ, kaldırımları temizlediği sırada bulduğu içinde yüklü miktarda para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek...

30.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:53

Temizlik görevlisinden örnek davranış

Para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Ferhat Karabağ, kaldırımları temizlediği sırada bulduğu içinde yüklü miktarda para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış gösterdi.

Battalgazi Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi bir işçi, örnek ve duyarlı bir davranış sergileyerek "İnsanlık Ölmedi" dedirtti. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferhat Karabağ isimli temizlik görevlisi, Çöşnük Mahallesinde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda yüklü miktarda para, kurum ve kredi kartları olduğunu gören Karabağ, durumu amirine bildirdi. Kredi kartları ve ruhsattan yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın Erdal Yar'a ait olduğunu belirledi. Cüzdanın sahibi Erdal Yar'a ulaşan görevliler, cüzdanını kaybeden vatandaşı cüzdanı alması için Battalgazi Belediyesi'ne davet etti. Kaybettiği cüzdanını almak için Belediye'ye gelen Erdal Yar isimli vatandaş, cüzdanı bulan temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürüne teşekkürlerini iletti.

Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmasından dolayı mutlu olduğu ifade eden temizlik görevlisi Ferhat Karabağ, "Çöşnük Mahallesi Defne Sokakta günlük yapmış olduğum çalışmalar sırasında bir bina önünde kaldırımda bir cüzdan gördüm. İçinde para ve kredi kartları olan cüzdanı yanıma aldım ve durumu hemen amirime bildirdim. Amirlerimiz cüzdanın sahibine ulaşarak, kaybettiği cüzdanını teslim ettiler" dedi.

Kayıp cüzdanı sahibine teslim ettiklerini belirten Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Ahmet Melih Şahin de, "Bölgede çalışan personelimiz bizi arayarak kayıp cüzdan hakkında bizleri bilgilendirdi. Bizlerde içinde para olan cüzdanı personelimizden alarak tutanağını yaptık ve cüzdanın içinde bulunan ruhsattan sahibine ulaştık. Kayıp ettiği cüzdanı personelimizin bulduğunu ve kendisine iade edilmesi için Battalgazi Belediyesine gelmesini ilettik. Cüzdan sahibine cüzdanını teslim ettik" şeklinde konuştu.

Cüzdanı kaybeden vatandaş büyük sevinç yaşadı

Cüzdanını kaybeden Erdal Yar isimli vatandaş ise temizlik görevlisi personelin topluma örnek olacak bir davranışa imza attığını belirterek, "Ben arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İçinde yüklü miktarda para vardı, bir kuruşuna dahi dokunulmadan bana teslim edildi. Kendilerinden Allah razı olsun. Böyle bir zamanda yapılan bu hareket beni çok ama çok duygulandırdı. Bu davranış topluma örnek olacak bir davranış. Arkadaşımızı insanlığın ölmediğini bizlere gösterdi. Bu örnek davranışından dolayı Battalgazi Belediyesi'ne ve personeline çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Evladımızın hareketi takdire şayan bir hareket"

Göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı Ferhat Karabağ'ı tebrik eden Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder ise açıklamasında personelin davranışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Temizlikte görevli olan personelimiz çalıştığı sırada bir cüzdan bulmuş. Kime ait olduğunu öğrenmek için cüzdanın içine baktığında 4 bin 200 TL civarında parayı görmüş. Kendisine, Battalgazi Belediyesine, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekette bulunarak sahibine teslim edilmek üzere durumu amirlerine bildiriyor. Tabi bu hareket takdire şayan bir hareket. Bugün bu ülke üzerinde varlığımızı sürdürebiliyorsak bu şekilde hem kendine hem ailesine hem de vatanına sadakat gösteren insanların sayesinde bu günlere geliyoruz. Bu evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Helal olmaya bir lokmayı kendisine, ailesine ve etrafındakilere yedirmeyen insanlar varken, Ülkemiz ilelebet varlığını koruyacaktır. Personelimizin Göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Temizlik görevlisinden örnek davranış

Kaynak: İHA

Manşet

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