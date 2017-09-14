Tem Otoyolunda Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında sabah saatlerinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada Mahmut Ö. idaresindeki otomobil aynı istikamete gitmekte olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Araç içerisinde bulunan Mahmut Ö. ile Selim Ö. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ili ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE