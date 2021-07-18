TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE AKICI BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar nedeniyle TEM yolunun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu. Yoğunluğa rağmen trafik, ulaşımda sorun yaşanmadı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda yoğunluğun, akşam saatlerine doğru daha da azalması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı