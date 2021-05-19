Tekstilde dijitalleşme adımları
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Tekstilde dijitalleşme adımları

Tekstilde dijitalleşme adımları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denim ve örme kumaş üreticileri tedarik zincirlerinde dijitalleşiyor.

Denim ve örme kumaş üreticileri tedarik zincirlerinde dijitalleşiyor.

Denim ve örme kumaş üreticisi Özak, Gerber'in en son yeniliği Gerber Atria Digital Cutter'a yatırım yaptı. Atria kesim makinesi, tekstil şirketinin üretim döngüsünü kısaltırken aynı anda nihai ürünlerin genel kalitesini artırması ve dünya çapındaki birinci sınıf markalara daha iyi hizmet sunması imkan vermesi amaçlanıyor. Glengo CEO'su Mehmet Aykut Vural, "Türkiye de diğer ülkeler gibi salgını yönetemedi, ancak Türkiye'nin ihracatının yüzde 70'den fazlasını oluşturan Avrupa'da birçok ülkenin toparlandığını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Özak Tekstil Üretim Müdürü Güven Yalvaç, "Gerber ve Glengo ile zaten çalışıyorduk. Daha önce görülmemiş hızda azami hassasiyetle kalın katları kesebilen dijital bir kesim çözümü sunduklarını görmekten de memnun olduk." dedi. "Kesintisiz ve zamanında destek alarak makinemizin daima çalışır durumda olmasını sağlamak için Gerber ve Glengo ile sürdürdüğümüz iş birliği bizim için son derece önemli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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