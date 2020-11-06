"Tekstil üssü" olma yolunda ilerleyen Batman'da 40 bin istihdam hedefi
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"Tekstil üssü" olma yolunda ilerleyen Batman'da 40 bin istihdam hedefi

06.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:05

Devletin yatırımcıya sunduğu destek sayesinde tekstil sektöründe büyük ivme sağlanan Batman'da istihdamın 26 binden 40 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Devletin yatırımcıya sunduğu destek sayesinde tekstil sektöründe büyük ivme sağlanan Batman'da istihdamın 26 binden 40 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tesis edilen huzurun ekonomiye yansımaları, devletin uyguladığı teşvikler, kamu kurum ve kuruluşlarının hayata geçirdiği projeler, bölge illerinin cazibesini artırdı.

Sunulan ücretsiz arsa, makine desteğiyle sigorta primi, enerji ve vergi indirimiyle İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) sağladığı destek, girişimciler için Batman'a yatırımı cazip hale getirdi.

Tersine göçün yaşandığı Batman'da 10 yılda kurulan 252 tekstil firmasında 26 bini aşkın kişi istihdama kavuştu.

Batman, ihracat da yapılan tekstil sektöründe hedef büyüttü.

"Tekstil cazibe merkezi oluşturabilirsek çalışan sayımızı 40 bine çıkarabiliriz"

Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, AA muhabirine, 10 yıl önce bir firmayla başlayan tekstil yatırımlarının bugün önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Demir, Batman'da istihdamı tekstil yatırımlarının sırtladığını ifade ederek, "Batman'da tekstil bir sosyal sorumluluk projesi. 252 firmamızda yaklaşık 26 bin çalışanımız bulunmakta. Tekstil sektöründeki gençlerimizin çoğu İstanbul, Bursa, Denizli gibi illerden geri göç başlatmak suretiyle burada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Batman'da genç nüfus oranının yüksek olduğuna işaret eden Demir, tekstilin kentte ciddi bir istihdam alanı oluşturduğunu aktardı.

Demir, "Yaptığımız çalışmalara göre Batman'da tekstil cazibe merkezi oluşturabilirsek çalışan sayımızı 26 binden 40 bine çıkarabiliriz. Bu konuda ciddi bir çalışmamız var. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz oldu. Tekstil sektöründe hedefimiz 40 bin istihdam." diye konuştu.

"Yüzlerce yatırımcı bekliyor"

Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (TEKSİAD) Başkanı Mehmet Ali Öztürk, son 10 yılda kentte tekstil sektörüne büyük bir ilginin olduğunu ifade ederek, Batman'da 55 bin sigortalı çalışandan 26 bininin tekstil sektöründe istihdam edildiğini aktardı.

Öztürk, sektörün daha çok büyümesi, gelişmesi ve bu büyümenin kalıcı hale gelebilmesi için gayret ettiklerini dile getirerek, "Devletimizin destek ve imkanları sürdüğü müddetçe, tekstil sektörüne ayrıcalık tanınmasıyla Batman'da 40-50 bin gibi istihdam rakamlarını kolaylıkla bulacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda Batman'a tekstil sektöründe yatırım yapmak isteyen yüzlerce yatırımcı bekliyor. Bunların önünü açmalıyız." diyen Öztürk, bu yatırımcıların Batman için bir şans olduğunu bildirdi.

Öztürk, tekstil sektörünün Batman'a katkılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda bu sektörün Batman'da maaş bazlı aylık girdisi 62 milyon lira. Esnaf, servisçi, restoran işletenler, petrolcüler, otelciler bir zincirdir. Hepsi birbirini beslemekte. Tekstil sektörünün kazancı Batman'daki diğer esnafa da katkı sağlıyor."

Gurbete gitmek yerine memleketlerinde istihdama kavuştular

Tekstil işçilerinden Ahmet İraslan, daha önce İstanbul'da bu sektörde zor koşullarda çalıştığını söyledi.

Batman'da tekstil sektörünün gelişmesiyle memleketine döndüğünü anlatan İraslan, "Annemizden, babamızdan uzaktık. Aldığımız para kiraya ve yol parasına gidiyordu. Sağ olsun yetkililerimiz Batman'da tekstil sektöründe iş imkanı oluşturdu. Evimizde, memleketimizde, anne ve babamızın yanındayız. Çalıştığımız bize yetiyor." dedi.

Nebahat Toptan, batı illerinde tekstilde çalışırken Batman'da iş imkanının gelişmesiyle memleketine dönüş yaptığını söyleyerek, tekstilde çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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