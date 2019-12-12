: Teknopark İstanbul'dan ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı hedefi

12.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:55

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortalığında kurulan Teknopark İstanbul 10. yılını kutluyor.

Teknoloji alanındaki güçlü şirketleriyle her geçen gün büyüyen Teknopark İstanbul'da, başta savunma sanayisi olmak üzere havacılık, uzay, denizcilik, enerji ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yüksek teknoloji projeleri hayata geçiriliyor.

Teknopark İstanbul'da yer alan şirketler, yüksek teknoloji ve özellikle savunma sanayisi ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesi için çalışmalar yürütüyor.

SSB ve İTO ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul'da, bin 600'den fazla milli projeyi hayata geçiren aralarında Aselsan, Roketsan, TAI, TEI, STM, BMC, Altınay, Ctech, Pavotek ve Armelsan'ın bulunduğu çok sayıda şirket yer alıyor.

Teknopark İstanbul, şirketleri Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve odaklı olarak kurduğu 4 ayrı kümelenmeyle destekliyor.

TTO, Ar-Ge çalışmaları yürütülen projelerin patent alması ve ticarileşmesi noktasında çalışmalar yaparken; SAHA İstanbul (İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği), İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve HİSER Türk Denizcilik Kümelenmesi isimli kümelenmeler de ilgili odak teknoloji alanlarında çalışan kurumlarla birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Teknopark İstanbul, önemli savunma sanayisi projelerine ev sahipliği yapıyor

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, 10. yıla ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, BMC'nin ürettiği Altay Tankı, TAI'nin Anka İnsansız Hava Aracı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Atak Helikopteri, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Milgem Korvet'i ve LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi büyük savunma sanayisi projeleri ve alt sistemlerinin Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'yi Ar-Ge ve yeni teknolojiler noktasında ileri seviyeye taşıyacak projelerin geliştirildiği en önemli inovasyon merkezi olduklarına dikkati çeken Topçu, "Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sunan bu önemli şirketleri ve projeleri bünyemizde barındırmaktan gurur duyuyoruz. Teknoparkımızda tüm etapların tamamlanmasından sonra ülke ekonomimize yıllık 10 milyar doları aşan bir katma değer sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük kuluçka merkezi 2020'de girişimcilerin hizmetinde olacak

Topçu, kampüslerinde 300'den fazla şirket ve 5 bin kişilik nitelikli Ar-Ge mühendisi bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ağustos ayında 3. etap binalarımızın da temelini attık. 2020 sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz bu yapılarla birlikte yaklaşık 9 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Bütün etaplar tamamlandığında, 1 milyon metrekare kapalı alanda, bini aşkın şirkete, 300'den fazla girişimci grubuna ve 40 binden fazla Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yaparak Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin merkezi konumuna geleceğiz.

Diğer yandan inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 90'ı aşkın girişimci grubuna ev sahipliği yapan kuluçka merkezimiz Cube Incubation için önemli bir yatırım sürecindeyiz. Bu doğrultuda 3. etap çalışmalarımız kapsamında 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanan yeni blok içerisinde kuluçka şirketlerin kullanımına sunulmak üzere laboratuvarlar ve prototip atölyeleri tasarlıyoruz."

Yeni binalardaki kuluçka merkezinde ortak çalışma alanları, küçük ofisler ve hibrit ofislerin girişimcilerin hizmetinde olacağını anlatan Topçu, bu çalışmaların tamamlanmasıyla 10 bin metrekarelik bir alana kavuşacak olan Cube Incubation'ın Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı kuluçka merkezlerinden biri haline geleceğini dile getirdi.

Toplantının ardından düzenlenen kampüs turuyla, Teknopark İstanbul bünyesinde bulunan şirketlerin faaliyetleri ve kampüse ilişkin bilgiler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

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