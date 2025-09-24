ZEOPS ile Uçtan Uca İK Yönetimi

Zeops Yönetici Ortağı Erhan Kasımoğlu ile şirketin kuruluş sürecini, müşteri deneyimi politikalarını ve ülke ekonomisine sağladığı katkıları konuştuk.

İK sektörüne yönelik teknolojik yatırım yapma fikriniz nasıl doğdu?

ZETA Grup bünyesinde 2010 yılından beri devam insan kaynaklarında tüm alanlarındaki faaliyetlerimizin büyümesi, özellikle saha satış kadroları oluşturma ve firmalarla proje bazlı yapılan anlaşmalarla bu kadroların temini ve yönetilmesi sürecinde online bir platform kullanma ihtiyacı bu konuda yatırım yapılması fikrini doğurdu.

Zeops'un kuruluş sürecini ve temel ilkelerini anlatabilir misiniz?

2016 yılında Zeta Grup altında kurulan Zeta Global Yazılım ve Bilgi Teknolojileri firması bünyesinde grup içi ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmeye başlanan ZEOPS müşterilerimizden gelen taleplerle kapsamı hızlı bir şekilde büyüyerek 2019 yılında lansmanı yapılarak uçtan uca insan kaynakları yönetimi mottosuyla hizmete sunuldu.

Zeops'un uçtan uca İK yönetimi kapsamındaki ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Zeops, insan kaynakları süreçlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde takip edebileceğiniz bulut tabanlı bir platformdur.

İşe alım sürecinden başlayarak, Personel yönetimi modülü altında yer alan 8 mikro modülle birlikte toplam 20 modülden oluşmaktadır.

Esnek kullanıcı yetkilendirme yapısıyla onay ve erişim seviyesini belirlemek İnsan Kaynaklarının departmanlarının yönetimindedir.

Web tabanlı olarak bilgisayardan, mobil aplikasyon kullanımı ile cep telefonu ve tabletinizden Zeops'un dijital insan kaynakları yönetimine organizasyonunuz içinde yer alan her kademedeki çalışanlarınız lokasyon bağımsız erişebilme esnekliğine sahiptir.

Ücret pusulasından, izin formuna, fazla mesai formundan, masraf formuna bunların dışında çalışan yönetimi için formlar modülünü kullanarak oluşturduğunuz tüm dijital iş akışı belgelerinizi Tübitak zaman damgası onay modülüyle OTP destekli çalışan ve işveren onaylarını alarak kayıt altına alabilirsiniz.

İnsan kaynaklarının vazgeçilmez raporlama metrikleri demografik dağılım, turnover bilgisi anlık raporlama ile grafik destekli sunulmaktadır. Ayrıca çalışan maliyetlerinizi raporlamak, bütçenizle karşılaştırmak bir tık uzağınızda.

Zeops ile dijital insan kaynakları dünyasına adım atın!

Müşteri memnuniyetini ön plana alan Zeops'un müşteri deneyimi yönetimi stratejileri nelerdir?

Tamamı insan kaynakları profesyonellerinden oluşan kadrosuyla 20 yıllık saha ve sektör tecrübesini tüm İK profesyonellerinin hayatlarını kolaylaştırmaya adayan ZEOPS, dinamik ve esnek yapısıyla sektör bağımsız hizmet vermektedir.

Satın alma ve kurulum sürecinde müşterilerimize destek olan insan kaynakları müşteri temsilcisi, satış sonrasında da müşterilerimize destek vererek iletişim sürecinin devamlılığını sağlamakta ve memnuniyeti üst seviyede tutmaktadır.

Teknoloji yatırımlarının ülke ekonomilerine ciddi katma değer sağladığı bilinmekte. Zeops'un bu çerçevede ekonomiye sağladığı katkılardan bahsedebilir misiniz?

Günümüz dünyasında olduğu gibi ülkemizde de faaliyetlerini sürdüren tüm firmaların sürdürebilirlik hedefleri içinde en önemli başlık çalışan memnuniyeti ve verimliliğidir. Bu konuyu yöneten insan kaynakları organizasyonlarının tüm faaliyetlerini tek bir çatı altında teknolojinin sağlandığı kolaylıklarla yürütmesi çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Günümüz iş dünyasında verimlilik ve hız, rekabetin temelini oluşturuyor. ZEOPS'a erişimin bulut tabanlı olması ve mobil aplikasyon desteği ile lokasyon bağımsız insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi; organizasyonları oluşturan iş birimlerinin ana işlerinden buraya ayıracakları süreleri azaltarak verimliliklerini arttırmaktadır.

Ayrıca kağıt üzerinde yürütülen süreçlerin dijital ortamda kolaylıkla yönetilmesini sağlayan ZEOPS çevre dostu özelliğiyle hizmet vermektedir.