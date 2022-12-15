Asus'un gelecekten gelen bilgisayarı, iki ekranlı ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402 inceleme videosuyla karşınızdayız. i9 işlemcili, harici grafik kartlı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 2 tane OLED ekranlı bilgisayar bakalım bizlere neler sunuyor?

İki ekranlı notebook olur mu? Sorumu biraz daha genişletiyorum. Hem iki ekranı olan, hem güçlü işlemcisi olan hem de harici grafik kartı olan bir taşınabilir bilgisayar hafif olabilir mi? Tüm bu soruların cevabı evet olan bilgisayar Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED UX8402 modelini inceliyoruz.

Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 inceleme

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2. ekrana sahip dünyanın ilk 14,5 inç büyüklüğünde 2,8K çözünürlüğünde 120 Hz OLED dizüstü bilgisayarı. Ayrıca bu ekran dokunmatik desteğine de sahip.

Sadece 1.7 kg ağırlığına sahip ve en kalın noktası 17.9 mm olan ince ve hafif bir bilgisayarın, Intel Core i7 12900H gibi performanslı bir işlemci ve RTX 3050 Ti harici grafik kartı ile beraber geliyor olması. Bu özelliklerin bir arada olması beni çok şaşırttı ama incelemeyi sonuna kadar izleyin, bilgisayarın bizleri şaşırtacak çok fazla özelliği bulunuyor.

Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 özellikleri

Dünyanın ilk 14,5" 2,8K (2880 x 1800) 120 Hz OLED dokunmatik ekranı

İncelediğimiz bilgisayarda 2.8K çözünürlüğünde yani 2880 x 1800 piksel çözünürlüğünde, 14.5 inçlik OLED ekran kullanılıyor. Bu OLED ekranın yenileme hızı ise 120 Hz. Ekranın gecikme süresi ise sadece 0.2ms.

16: 10 orana sahip olan ekranın ayrıca yüzde 100 DCI-P3 ve yüzde 133 sRGB renk gamutunu da destekliyor. Ekranın parlaklığı ise 550 nit'e kadar çıkabiliyor. HDR desteği de bulunuyor.

Asus Pen 2.0 desteği ile beraber 4096 basın seviyesi desteği sunan kalemle beraber iki ekranda da çizimlerinizi yapıp, notlarınızı alabilirsiniz.

İkinci ekran 12.7 inç büyüklüğünde ScreenPad Plus

Asus, 12.7 inç büyüklüğünde 2.8K çözünürlüğündeki ikinci ekran 120 Hz ekran yenilemesine sahip. Bu ekranın adı ise ScreenPad Plus olarak geçiyor.

Dokunmatik desteği bulunan bu ekranın ayrıca parlama önleyici özel bir kaplaması, kalem desteği ve 500 nit parlaklığı bulunuyor.

Sadece ekran ve görüntü kalitesiyle değil, incelediğimiz bilgisayar ses deneyimiyle de büyülüyor. Harman Kardon ile beraber geliştirilen Dolby Atmos destekli hoparlörler yüksek şiddetli ve tok bir ses sunuyor. Ayrıca bu ses, Dolby Atmos sayesinde çevresel bir etki de veriyor.

Üzerinde 4 tane mikrofon bulunan notebook, yapay zeka ile beraber hem sizin sesinizi hem de hoparlörden çıkacak karşı taraftan gelen sesleri işleyerek, hem toplantılarınızda hem de diğer tüm içeriklerde maksimum ses kalitesini sizlere sunuyor.

Ayrıca kızılötesi desteğine sahip ön kamera da, yapay zeka ile görüntüyü işleyip, toplantılarda iyi bir deneyim elde etmenizi sağlıyor.

Neden iki ekran?

Bir masaüstü bilgisayarı, iki monitörle kullanan pek çok kişi görmüşsünüzdür. Özellikle iş hayatında, iki monitör kullanımı oldukça yaygın.

Asus Zenbook Pro Duo, ince ve hafif bir notebook üzerinde bize iki ekran deneyimi sunuyor. ScreenPad Plus ekran ile özellikle Adobe Premiere Pro ve Photoshop gibi uygulamalarda ince ayarlar yaparken kullanabiliyorsunuz. Böylece bilgisayarın ana ekranında, çalıştığınız projeye daha büyük alan ayırabiliyorsunuz.

Ayrıca iki ekran arası pencereleri sürükleyerek iki pencerede çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela alttaki ekranda video izlerken, ana ekranda izlediğiniz video için içerik üretip, yazısını yazabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek pek çok senaryoyu iki ekran arasında gerçekleştirebiliyorsunuz ve geçişler gerçekten çok performanslı.

Sadece video işleme olarak düşünmeyin özellikle ekrandaki kalem desteği ile beraber tasarımcılar ve müzisyenler hem kayıt hem de hızlı düzenleme işlemleri için bu bilgisayarı çok rahat bir şekilde tercih edebilirler.

Tasarım ve giriş çıkış birimleri

Klavyenin sağına yerleştirilmiş touchpad ile beraber gelen Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED, ultra pürüzsüz touchpad yüzeyi ile beraber kullanımı kolaylaştırıyor. Ayrıca cihazın hem ekranlarında, hem genel olarak kasasında hem de toucpad'inde parmak izini daha az bir şekilde gösterme özelliği mevcut.

Klavye tuşlarının basma hissi ve kullanım kolaylığı ise başarılı. 1.4 mm tuş mesafeleri ile beraber rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Asus Ergosense adını verdiği klavye ve touchpad, alışılışın dışında gibi gözükse de, kısa bir süre kullanımdan sonra kolayca alışabildiğiniz ve hızlı iş yapabildiğiniz yapıda.

Giriş çıkış portlarına baktığımızda Asus'un bu alanda da bonkör davrandığını görüyoruz. İki tane 40 Gbps'lik Thunderbolt 4 destekli USB Type C bağlantısı sunan bilgisayar hem veri aktarımı hem hızlı şarj hem de 4K görüntü aktarımını destekliyor.

Bir tane USB 3.2 A tipinde bağlantı yuvası ve HDMI 2.1 bağlantısı ile beraber gelen bilgisayarda ayrıca en yeni ve yüksek performanslı SD Express 7.0 kart okuyucuyla beraber içerik üreticileri için iddialı özelliklerle beraber geliyor. SD Express 7.0 ile beraber saniyede 985 MB'a varan hızlara erişebiliyorsunuz.

Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 özellikleri

İncelediğimiz Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED modeli, hafifliğinin ve inceliğinin yanında oldukça güçlü de bir donanıma sahip.

Intel'in 12. nesil güçlü işlemcisi Core i9-12900H işlemcisini kullanıyor. Toplamda 14 fiziksel çekirdeğe sahip olan bu işlemcinin 6 çekirdeği performans, 8 çekirdeği de verimlilik çekirdeği olarak çalışıyor. Hyper Threading ile sanal çekirdeklerle beraber toplamda 20 çekirdekli olarak çalışan bir işlemci.

24 MB ön belleğe sahip olan işlemci, hızını Turbo Boost ile 5 GHz'e kadar çıkarabiliyor.

Hem güçlü bir işlemciye hem de harici grafik kartına sahip olan bilgisayar, ince yapısına rağmen etkili bir soğutma sistemiyle beraber geliyor. Asus IceCool Plus ile beraber çift fanlı soğutma sistemi, yüzde 38 daha yüksek bir hava akımı sağlıyor. 8mm'lik 2 tane ısı borularıyla beraber desteklenen sistem standart modda 40 desibelden düşük bir sessizlikle çalışıyor. Ayrıca işlemci ve ekran kartı tarafında toplamda 85 wattlık TDP gücü soğutabiliyor.

Hem Intel'in dahili grafik işlemcisini hem de Nvidia Studio sürücüleriyle desteklenen GeForce RTX 3050 Ti harici grafik kartına sahip olan Asus ZenBook Pro Duo 14 OLED, güç tüketimi ve kullanım senaryosuna göre dahili ve harici grafik kartı arasında geçiş yapabiliyor.

Nvidia RTX 3050 Ti, gerçek zamanlı ışın izleme yeteneğini, Studio sürücülerle beraber profesyonel uygulamalarda da sergiliyor. Yapay zeka desteği ile beraber görüntü işleme sürelerini hızlandıran ekran kartı, ayrıca CUDA birimleriyle beraber görüntü işleme sürelerini hızlandırıyor.

Yaptığımız testte, Adobe Premiere Pro'da, 30 GB kapasiteli, 4K çözünürlüğünde, 11 dakikalık bir videoyu yaklaşık 9 dakika da işleyebildik. Özellikle taşınabilir ve hafif bir bilgisayar için bu değerler oldukça iyi. Ayrıca 4 GB kapasiteli video belleği ile beraber video ve fotoğraf işlemede anlık olarak yaptığjnız değişiklikleri de sorunsuz ve kasmadan yapabiliyorsunuz.

4800 MHz hızında çalışan 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB kapasiteli PCI Express 4.0 arabiriminde SSD'nin kullanıldığı bilgisayar, Intel'in EVO platformunda.