Geçtiğimiz aylarda gündeme oturan "Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri F-35 krizi" başlıklarını hatırlıyorsunuzdur. Günün sonunda bu krizden Yunanistan fayda buldu ve F-35 siparişleri onaylandı. Türkiye'ye ise F-16 Blok 70 için sipariş onayı geldi. Uçakları 2027 yılında teslim alması beklenen Yunanistan bugün filoda köklü değişiklik üzerine bir karar aldı. İşte detaylar…

Yunanistan F-35 için hangarları boşaltıyor! Satılık F-16 Blok 30 ve Mirage 2000!

Geçtiğimiz aylarda sıkça Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ve bitmeyen F-35 görüşmelerinden bahsetmiştik. Neredeyse her geçen gün F-35 konusunda bir önceki günden tamamen bağımsız yeni bir bilgi ortaya çıkmaktaydı. Ancak günün sonunda F-35 siparişleri Yunanistan için onaylanırken Türkiye için red kararı çıktı.

Amerika devamında Türkiye'ye ödenen para karşılığında 40 adet F-16 Blok 70, Blok 70 modernizasyon kiti, yüklü miktarda mühimmat ve MMU KAAN gibi savunma sanayi projelerinde kullanılmak üzere olduğu tahmin edilen turbofan motorlarından sattı. F-16 Blok 70 bilindiği üzere çok yetenekli bir uçak.

Güney Kore'nin MMU KAAN rakibi: KF-21

Ayrıca Amerika'dan satın alınan paketin içeriğine bakıldığında Türk Hava Kuvvetleri filosu için birçok yeni ürünün olduğunu da belirtmek lazım. Ancak Ege semalarına bakıldığında Yunanistan kendi F-35'lerini uçurma hakkına sahip olabilecek. Bu noktada Türkiye'de Milli Muharip Uçak KAAN ile gövde gösterisini yapacak.

Yunanistan'dan gelen yeni haberlere göre Yunan Hava Kuvvetleri filosunda bir nevi temizlik var diyebiliriz. Yunan Hava Kuvvetleri bünyesinde F-4, F-16 Blok 30, Mirage 2000 gibi eski uçaklar bulunuyor. Bir dönem Türk Hava Kuvvetleri filosunda da bulunan bu uçaklar zamanla bölüm bölüm olarak filo dışına çıkarıldı ve hatta filoda aktif olarak uçanlar olsa da bu süreç hala devam etmekte.

Yunanistan'da özellikle F-4 konusunda büyük bir filoya sahip. Bunun yanında bahsi geçen diğer uçak tipleri de bulunmakta. Konuyla ilgili olarak Yunan Savunma Bakanı Dendias:

"Elimizde birçok uçak tipi mevcut. F-4; F-16 Blok 30, 50, 70; Mirage 2000-5 filomuzda bulunan uçaklardan. Ancak artık filomuzu tam olarak modern hale getirmeliyiz. Bu sebeple F-4, F-16 Blok 30 ve Miage 2000 uçaklarımız satılacak. Bahsi geçen uçaklar değer kaybı yaşadılar ancak hala oldukça yetenekliler ve alıcı bulacaklar"

Bahsi geçen açıklamayı yapan Dendias aslında biraz da yeni gelecek olan F-35'lere de yer açmak istiyor diyebiliriz. Bu satış süreçlerinde ilk gözden çıkarılan baba F-4'e gelirsek artık onu kullanacak filo sayısının giderek azaldığını da havacılık meraklıları üzülerek bildiriyor.