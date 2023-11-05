YouTube'un reklam engelleyici planı çalışmadı

YouTube, reklam engelleyicilere karşı yaptığı hamlelerin başarısız olduğunu gösteren raporlarla karşılaştı. Kullanıcılar, daha iyi reklam engelleyicilere yönelerek YouTube'un baskısını aşmayı başardılar.

Youtube yakın zamanda reklam engelleme çalışmalarını genişleterek küçük bir denemeden küresel bir lansmana geçiş yaptı. Kullanıcıların rekor sayıda reklam engelleme yazılımı kaldırmasıyla bu hamlenin bir miktar başarılı olduğu görülüyor. Ancak daha da fazla sayıda kullanıcı daha iyi reklam engelleyicilere yöneldiğinden, bunun tam tersi bir etki yarattığı da iddia ediliyor.

Youtube, reklam engelleyicilere tamamen dur diyemedi

Son çıkan raporlara göre yüz binlerce kullanıcı, görünüşe göre Youtube'un genişletilmiş baskısıyla bağlantılı olarak Ekim ayında reklam engelleyicileri kaldırdı. Bilakis aynı zamanda veriler, rekor sayıda insanın Youtube'un ağına takılmayacak alternatifler de yüklediğini gösteriyor.

Chrome'un uzantı mağazasındaki en popüler reklam engelleyicilerden biri olan Ghostery'den Krzysztof Modras, geçen ay içinde üç ila beş kat daha fazla yükleme ve kaldırma işlemi gördüklerini söylüyor.

Uzantıyı kaldıran kullanıcıların %90'ından fazlası kararlarının nedeni olarak yazılımın Youtube'da başarısız olmasını gösterdi. Ancak şirket, kullanıcıların uygun bir alternatif bulmaya çalışmasıyla Microsoft Edge yüklemelerinde %30'luk bir artış gördü.

Gençlerin uzun süre video izlemesine YouTube engeli!

Başka bir reklam engelleyici olan AdGuard, Chrome'da normalde günde yaklaşık 6.000 kaldırma işlemi gördüklerini, ancak bu sayının 9 Ekim ile ay sonu arasında günde 11.000'e çıktığını ve 18 Ekim'de 52.000'e ulaştığını söyledi.

Uzantının YouTube'un yasağına karşı bağışık olduğu görülüyor. Şirketin, insanlar bunu fark ettiğinde kullanıcı sayısının arttığını, 18 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde 60.000 kuruluma ulaştığını söylediği bildirildi.

Şu anda YouTube'un reklam engelleyicilere yönelik baskısı, insanları daha iyi bir alternatif bulmak için çabalatıyor gibi görünüyor. Hatta bazı insanlar, platformdaki videoları reklamsız olarak yayınlayabilen YouTube benzeri bir web sitesi olan Newpipe gibi çözümlere bile yöneliyor.

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