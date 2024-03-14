YouTube Premium 10 yeni ülkede kullanılmaya başlanacak

Gelen son bilgilere göre, YouTube Premium yükseliş sürecine son hız devam ediyor. Buna göre, hizmet 10 yeni ülkede daha kullanılmaya başlayacak. Geçtiğimiz ay Premium ve Music platformlarıyla toplamda 100 milyon abone sayısına ulaşarak rekor kıran YouTube, olumlu gidişatını sürdürmek istiyor. Premium kullanıcılar her ay düzenli olarak ödeme yaptığından dolayı, şirket için kritik bir önem arz ediyor. İşte en önemli detaylar…

Youtube Premium yükseliş trendinde!

Premium hesabın en büyük artısı olarak, reklam izlememe özelliği gösteriliyor. Bu özellik sayesinde gözle görülür bir zaman tasarrufu sağlayan aboneler, çok daha iyi bir kullanım deneyimi yaşıyor. Hizmetin diğer bir önemli fonksiyonunun da, arka planda video çalıştırması olduğunu söyleyebiliriz.

Böylece kullanıcılar başka bir uygulamadayken, aynı anda YouTube hizmetinden de faydalanabiliyor. Ayrıca önceden kaydedilen videoları çevrimdışı olarak izleyebilme özelliği de birçok kişi tarafından oldukça faydalı bulunuyor.

YouTube Premium hızla yayılıyor!

YouTube Premium, Google ekosisteminden birçok popüler uygulamayla da direkt olarak bağlantı kurabiliyor. Ancak hizmetin şu ana dek en fazla eleştirildiği nokta, dünya üzerinde bazı ülkelerde mevcut olmamasıydı. Bu şikayetlere kulak veren şirket yönetimi, Premium üyeliği 10 ülkede daha kullanıma sunacak. İşte o ülkeler;

Azerbaycan

Kazakistan

Libya

Fas

Réunion

Tanzanya

Uganda

Jamaika

Yemen

Zimbabve

YouTube tasarımı değişti! Böyle mi olacak?

Ek olarak, bu ülkelerde öğrenciler için özel indirimler de mevcut olacak. Fakat öğrenci üyeliği için, bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olunması gerekiyor. Haber, bu ülkelerdeki YouTube kullanıcıları tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube'un uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.