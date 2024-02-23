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YouTube, akıllı televizyon uygulamasına kapsamlı bir güncelleme getiriyor

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YouTube, akıllı televizyon uygulaması için kapsamlı bir güncelleme getirerek kullanıcıların daha iyi bir deneyim elde etmesini sağlayacak. Güncelleme ile arayüz daha kullanışlı hale gelecek ve video önerileri daha belirgin bir şekilde görülebilecek. Kumanda kontrolü de YouTube ile daha uyumlu hale getirilerek zamandan tasarruf sağlanacak.

Sık sık yenilenmeye devam eden Youtube, bu sefer de akıllı televizyon uygulaması için kapsamlı bir güncelleme getirmeye karar verdi. Tüm uygulamayı kapsayacak yeni güncellemeye göre, arayüz çok daha kullanışlı ve göz yormayan bir hale gelecek.

Böyle kullanıcıların uzun saatlerini geçirdiği platformda daha iyi bir deneyim elde etmesi sağlanacak. Video önerilerinin eskisinden daha belirgin bir hal alması da bekleniyor. Ayrıca kumanda kontrolü YouTube ile daha uyumlu hale getirilerek zamandan tasarruf sağlanacak. İşte tüm detaylar…

YouTube, televizyon uygulamasına güncelleme getiriyor!

Akıllı televizyonlardaki YouTube uygulamasını oldukça hantal bulan kullanıcılar olduğu zaten biliniyordu. Uygulamayı daha modern bir görünüme bürüyecek bu yenilik için, içerik üreticilerinin de hazırlıklarını yapması gerekiyor.

Örneğin kanallarındaki banner kısmını ve bazı videolardaki kapak fotoğraflarını değiştirmeleri gerekebilir. Şirket yönetimi, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada tüm paydaşlara gerekli oryantasyon eğitimini vereceklerini söyledi.

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Bu büyük değişimin ana sebebinin ise, kullanıcıları daha çok video izlemeye ve daha çok kanala abone olmaya teşvik etmek olduğu söyleniyor. Akıllı televizyonlarda sıkça kullanılmaya başlayan YouTube uygulamasının, şirketin iştahını kabarttığı ve bu nedenle televizyon alanında daha sık yenilik getirilmeye başlanacağı konuşuluyor.

Şu an için sadece kısıtlı sayıda kişinin bu güncellemeden yararlandığı, ancak kısa süre içinde herkes tarafından kullanılabileceği ifade ediliyor. Yapılan değişiklik birçok kullanıcıyı heyecanlandırsa da, günün sonunda gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını zaman içinde birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube'un uyguladığı strateji doğru mu? Siz akıllı televizyonunuzda genellikle hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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