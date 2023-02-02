Yerli savaş uçağı motor çalıştırdı! (Video)
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Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan gelişmiş özellikleri ile öne çıkan Hürjet, ilk kez motor çalıştırdı.
Yerli savaş uçağı geliştirme programları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz ay Milli Muharip Uçak için ilk görseller paylaşıldı. Ardından Hürjet isimli, jet motorlu yerli ve insanlı savaş uçağı hangardan çıktı. Bugün de ilk kez motor çalıştırdı. İşte Hürjet özellikleri, ilk uçuş ve envantere giriş tarihi…
Hürjet, motor çalıştırdı!
Türkiye, bölgesinin en büyük ve güçlü ordusuna sahip. Fakat bu durum ihtiyaçlarının da aynı oranda büyük olmasına neden oluyor. Üstelik dahil olduğu F-35 gibi programlardan çıkarılması ve çeşitli ambargolara maruz kalması da savunma sanayii üzerine düşen yükü artırdı.
Beşinci nesil jet avcı uçağı olan Milli Muharip Uçak (MMU), ya da yurt dışında bilinen adıyla TFX'in bir anlamda öncülü olan Hürjet için beklenen adım geldi. Bir süre önce montaj aşaması tamamlanan ve hangardan çıkarılan jet, ilk kez motor çalıştırdı.
Milli Muharip Uçak iniş takımları üzerinde! Son hali (Görsel)
Bu uçak, bulunduğu sınıf itibariyle eğitim amaçlı tasarlanmış olsa da son teknoloji donanıma sahip olacak. Hatta kokpite yakından baktığımız zaman F-35 gibi 5. nesil uçaklarla benzerlik gösterdiğini görüyoruz.
Bunun en büyük nedeniyse Türkiye'nin uzun süreli ortaklıklarından elde ettiği kazanımları aktarabilmiş olması. Zira F-35'in de dokunmatik ekranlarından gövdesine kadar birçok parçası yerli olarak üretiliyordu. Şimdi bu birikimin Hürjet ve MMU'da kullanıldığı görüyoruz.
Hürjet özellikleri
Uzunluk: 13,6 m
Kanat açıklığı: 9,5 m
Yükseklik: 5,1 m
Kanat alanı: 35 m2
Itki: 17.600 Ib
Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft
Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
Tırmanma oranı: 39.000 fpm
Menzil: 2200+ km
Yük Kapasitesi: 2721 kg
Azami hız: 1.4 Mach
G limitleri: +8g / -3g
Motor: General Electric F404 (Birkaç yıl içerisinde TEI'nin yerli motoru da kullanılacak)
Maximum itki:
11,000 lbf (48.9 kN) askeri itki
17,700 lbf (78.7 kN) artyakıcılı
Kullanılabilecek muhtemel mühimmatlar:
Havadan havaya Gökdoğan füzesi
Havadan havaya Bozdoğan füzesi
SOM seyir füzesi
Minyatür Bomba
Sarb-83
HGK-3
KGK-83
KGK-82
Teber-82
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