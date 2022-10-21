Yeni nesil AKINCI operatörleri başarıyla mezun oldu!

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. İşte ayrıntılar…

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor.

AKINCI 6. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı kullanmak üzere; Pilot, Faydalı Yük Operatörü, Mekanik/Motor Teknisyeni, Elektronik/Yer Kontrol İstasyon Operatörü ve Silah Operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

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Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine değinerek; ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamaya vurgu yaptı. Törene katılan Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, kursu birinci olarak tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi.

Gelirlerin yüzde 98'i ihracattan

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan kazandı. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar, 2022'de ise gelirinin yüzde 98'ini ihracattan elde etti.

Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar AKINCI için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. AKINCI ile ilgilenen birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan AKINCI'ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor.