Yapay Zeka ve İş Dünyasının Geleceği Paneli Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleşti

Yapay Zeka ve İş Dünyasının Geleceği Paneli Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleşti
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Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygidan.com iş birliğiyle "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" paneli düzenlendi. Panelde yapay zekanın kariyere etkileri, kuantum bilgisayar uygulamaları ve sektörel dönüşümler ele alındı. Uzmanlar, yapay zekanın gelecekte iş dünyasını şekillendireceğini vurguladı.

Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygidan.com iş birliğiyle, Haberler.com Kariyer 4.0 programı katkılarıyla "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel, öğrencilerin yoğun ilgisiyle Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleşti. Moderatörlüğünü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un üstlendiği programa Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, İstanbul Sabiha Gökçen IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Datassist Kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç ve TeacherX ile ETZ Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül katıldı. Kariyer 4.0 program koordinatörü Kübra Ünlü panel koordinatörlüğünü üstlendi.

Yapay Zeka ve İş Dünyasının Geleceği Paneli Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleşti

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE ÜNİVERSİTENİN YAPAY ZEKA VİZYONU

Programda ilk sözü alan Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, gençlere seslenerek şöyle dedi:

"Gençler, öncelikle bu kalabalık ve enerjili ortam için çok teşekkür ederim. Doğuş Üniversitesi'ne de sizlere böyle imkanlar sundukları için teşekkür ediyorum. Yanımda çok değerli konuklarımız var ve bugün yapay zekanın iş dünyasındaki fırsatlarını, iş gücüne etkilerini, kariyerinize olan yansımalarını uzmanlarımızla birlikte tartışacağız. Artık makinelere, otomobillere ve hayatımızın pek çok alanına yapay zekayı entegre etmeye başladık. Neredeyse hepimizin 'ChatGPT' gibi bir yapay zeka asistanı var ve mutlaka bunu kullanıyorsunuzdur. Peki, bu teknoloji geleceği nasıl şekillendirecek? Öğrendiğiniz bilgileri gelecekte nasıl kullanabilirsiniz? Bu soruları bugün birlikte yanıtlayacağız."

Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ ise açılış konuşmasında şunları ifade etti:

"Böyle yoğun bir katılım görmek bizi çok mutlu etti. Yapay zeka, üniversitemizin üzerinde durduğu çok önemli bir konu. Son altı aydır bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Mühendislik Fakültesi'nde yapay zeka ve robotik bölümü açtık, buna bağlı bir ofis kurduk. Özellikle robot operatif sistemler (ROS) konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de ilk kez Doğuş Üniversitesi öğrencileri kuantum bilgisayar kullanarak deney yapabilecekler. Bu bizim için bir dönüm noktası. Öğrencilerimizin teknolojiye yakın durmaları çok önemli. Yapay zeka hayatımızın içine doğrudan entegre oluyor ve çok yakında kuantum bilgisayar destekli yapay zekalarla yeni fizik problemleri çözülecek, yeni kanunlar keşfedilecek."

YAPAY ZEKA VE İNSAN İLİŞKİSİ

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç, yapay zekaya dair endişeleri şöyle değerlendirdi:

"Yapay zekanın insanın yerini alacağı korkusu yaygın, ancak veri üzerine çalışan yapay zeka, karar verme mekanizmasında insanı tam anlamıyla ikame edemez. Günlük hayatımızda zaten yapay zekayı kullanıyoruz. Endüstriyel tasarımdan sağlığa, robotik sistemlerden otomasyona kadar yapay zeka kaçınılmaz bir teknoloji. Kuantum bilgisayarlarla birlikte yapay zeka uygulamaları daha da ileriye gidecek. Doğuş Üniversitesi'nde yakında kuantum bilgisayar laboratuvarımız açılacak ve öğrenciler bu teknolojiyi kullanarak algoritmalar geliştirecek. Yapay zekayı etkin kullandığımız sürece endişelenmemize gerek yok."

Yapay Zeka ve İş Dünyasının Geleceği Paneli Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleşti

YAPAY ZEKAYA BAKIŞ AÇISI VE EĞİTİMDE KULLANIMI

TeacherX ve ETZ Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, öğrencilerin yapay zeka konusundaki korkularına değinerek şunları söyledi:

"Burada soruyorum: 'Her gün yapay zeka kullanmayan var mı? ChatGPT kullananlar?' Peki, 'Yapay zeka beni korkutuyor' diyenler? Neden korkuyorsunuz? Çok merak ediyorum, toplantı sonrası konuşacağız. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor ve biz eğitim platformumuza yapay zekayı entegre ettik. Artık hangi işi yaparsanız yapın, yapay zekayı işinize entegre etmek zorundasınız. Ancak, yapay zekanın masum bir teknoloji olduğunu söyleyemeyiz. Dikkatli kullanılması gerekiyor."

İŞ DÜNYASINDA YAPAY ZEKA VE GELECEK TASAVVURLARI

Datassist Kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, yapay zekayı "hızla ilerleyen bir tren" olarak benzetti ve şöyle dedi:

"Düşünün, büyük bir tren istasyonundasınız ve herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Elinde bileti olmayanlar trenin hiç gelmeyeceğini düşünüyor. Yapay zeka treni hızla ilerliyor ve bizler bu trene binmek zorundayız. İnsan kaynakları alanında 30 yılı aşkın tecrübem var ve bu alanda başarılı bir şirket sahibiyim. Gelecekte sektörlerde sadece dört büyük şirket kalacak. Küçük şirketler ise onlara destek sağlayacak. Ancak girişimciler, risk alanlar daima önde olacak. Ben de yapay zekadan korkuyorum ama yenilmemek için çabalıyorum."

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson, havacılık sektöründe yapay zekanın rolüne dikkat çekerek şunları paylaştı:

"Havacılık sektörü teknolojiye dayalı bir sektör ve yapay zekayı operasyonlarımızda etkin kullanıyoruz. Avrupa Birliği'nin geliştirdiği 'Digital Wallet' projesi ile biyometrik kimlikler havalimanları, hastaneler ve diğer kamusal alanlarda güvenliği artıracak. Yüz tanıma teknolojisi insan hatasını azaltarak daha güvenli yolculuklar sağlayacak. Biz de bu alanda çalışmalar yürütüyoruz."

Panel Programı:

Moderatör: Av. Bedia TEYMUR

Açılış: Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut ALTINDAĞ

Panelist 1: İstanbul Sabiha Gökçen IT Direktörü: İsmihan BAYSAL ANDERSON

Panelist 2: Datassist Kurucu Ayşe Nazmiye UÇA

Panelist 3: Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KIRAÇ

Panelist 4: TeacherX ve ETZ Kurucusu Dr. Işıl BOY ERGÜL

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

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