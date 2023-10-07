Yapay Zeka Sanat Dünyasını Ele Geçiriyor

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka yavaş yavaş hayatımızın merkezine yerleşiyor. Hatta bazı sektörleri ele geçiriyor desek daha doğru. Sanatın atar damarlarına doğru ilerleyen yapay zeka sanatçıları endişelendiriyor. Tüm dünyada sanatçılar, yapay zekanın kendi endüstrilerini ele geçirmeden harekete geçilmesi için bir çağrı başlattı.

Yapay zeka sanat dünyasında endişe uyandırdı!

Yeni gelişmiş yapay zeka araçları her yerde karşımıza çıkıyor. Birçok alanda insanlığın işini kolaylaştırsa da durum o kadar da masum değil. Yavaş yavaş insan gücünün yerini alıyor. Üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla ise sanat dünyası adeta alarm verdi. Gelişmiş yapay zeka ile oluşturulan müziklerden, ortaya çıkan görsellere kadar birçok yerde kullanılması sanatın doğasına zarar vermeye başladı. Hatta sinemaya kadar sızdı. Artık senaryo bile yazıyor. Sanatçılar ise bu giderek artan teknoloji çılgınlığına karşı önlem almaya çalışıyor.

Bu hafta, dijital haklar örgütü Gelecek için Mücadele, müzik endüstrisindeki işçi grubu United Musicians and Allied Workers ile ortaklık kurdu. Ardından '#AIdayofaction' kampanyası başlattı. Bu kampanya, ile üretken yapay zekanın sanat dünyasını esir almasına karşı çıkıyorlar. Şirketlerin yapay zeka ile yapılan müzik ve diğer sanat eserlerinin telif haklarını almasını engellemeye çağrıda bulunuyor.

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Bu kampanya, büyük plak şirketleri gibi endüstri devlerinin, örneğin yapay zekanın yardımıyla yapılan müziklerin telif hakkını almasını önlemeyi amaçlıyor. Böylece şirketler insanları yaratıcı sürece dahil etmeye devam edecekler. Ancak sorun yalnızca müzik sektörüyle sınırlı değil. Aynı endişeler sanatın diğer kollarında da mevcut. Onların da yapay zekanın saldırgan tavrına karşı tepki göstermesi gerekiyor. Bu sayede farklı mecralardan gelen sanatçılarla birlikte daha seslerini daha güçlü çıkmasını sağlar.

Müzisyenler, endüstri devlerinin yapay zeka müziğinin telif hakkını almasından endişeli. Eğer yapay zeka bu sektörü ele geçirirse müzisyenler sektörün dışında kalacaklar. Büyük plak şirketleri, yapay zeka modellerinin kataloglarında eğitilip pastadan hatırı sayılır bir dilim çalmasından korkuyor. Spotify, platformundan yapay zeka tarafından hazırlanmış binlerce şarkıyı sildi. Ancak net bir duruş sergilemedi. Yakın zamanda dünya çapında dinleyiciler için sentetik sesle konuşan onlar için müzik seçen yapay zeka destekli DJ'yi piyasaya sürdü.