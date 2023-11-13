Xiaomi'nin akıllı telefonları son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yeni bir cihaz aldığınızda bazı önemli ayarları yapmanız, telefonunuzu en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Yeşil Robot editörü Samet Jankovic ise bu videoda Xiaomi telefonlarda yapılması gereken önemli ayarları ele aldı.

Xiaomi'nin akıllı telefonları son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yeni bir cihaz aldığınızda bazı önemli ayarları yapmanız, telefonunuzu en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Yeşil Robot editörü Samet Jankovic ise bu videoda Xiaomi telefonlarda yapılması gereken önemli ayarları ele aldı.

Xiaomi telefonlarda yapılması gereken ayarlar!

Xiaomi telefonlarda ilk yapılması gereken ayar, cihaz kurulumunda otomatik olarak aktif edilen reklamları kapatmak olacaktır. Öte yandan Xiaomi cihazlarda uygulama çekmecesi de varsayılan olarak kapalı geliyor. Bunu açarak istediğiniz uygulamaya çok daha hızlı şekilde erişebilirsiniz.

Xiaomi modellerinde performans takibi de oldukça önemli. Bunun için telefonun RAM kullanımını takip etmeniz mantıklı olacaktır. Ayarlar üzerinden bellek durumunu görüntüleme seçeneğini açmanızı tavsiye ediyoruz.

Google Pixel 8 Pro ile ilk karşılaşma!

Xiaomi cihazları, Apple Kimliği'ne benzer şekilde, mi hesabıyla sorunsuz entegrasyon kurma imkanı tanıyor. Tablet, akıllı telefon ve saatlerinizi birbirine bağlayabilir ve ayrıca veri yedeklemesi için de kullanabilirsiniz. Öte yandna mi hesabı sayesinde telefonu çalınma veya kaybolma gibi durumlardan kurtarabilirsiniz.

Xiaomi modelleri oyuncuların da büyük ilgisini çekmekte ve bu konuda Game Turbo uygulaması sunulmakta. Game Turbo üzerinden oyunlarda FPS ve grafik gibi ayarları özelleştirebiliriz. Böylece oyun deneyiminiz çok daha akıcı hale gelecektir.

Xiaomi cihazlarına yönelik yapmanız gereken tüm ayarlara videomuzdan erişebilirsiniz. İyi seyirler!