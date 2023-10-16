Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı Geekbench'te görüldü

Akıllı telefon pazarında köklü bir yer edinen Xiaomi, giyilebilir teknoloji, otomobil ve ev elektroniği alanlarında da kendini ispat etti. Şimdi ise bilgisayar dünyasına yeni bir model getirmeye hazırlanıyor. Gelin Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarına göz atalım.

Yeni Xiaomi laptop Geekbench'te görüldü!

Bildiğiniz üzere Çinli şirket daha önce dizüstü bilgisayar üretimi yapmıştı. Şimdi daha yüksek özelliklere sahip bir modelle piyasaya giriş yapacak olan şirket, yeni modelini Geekbench'te gözler önüne sürdü. Cihazın sadece işlemcisi, RAM belleği ve işletim sistemini gözler önüne süren Geekbench, performans verilerini de bildiriyor.

Şirket yeni laptop modelinde Intel tarafından geliştirilen 14. Nesil Intel Core Ultra 7 155H işlemciyi kullanıyor. 16 çekirdek ve 22 iş parçacığından oluşan bu işlemci, Çinli şirketin yeni dizüstü bilgisayar modelinde 32 GB RAM bellek ile birlikte çalışıyor. İşletim sistemi olarak Windows 11 kullanan yeni Xiaomi laptop, Geekbench'in tek çekirdek testini 1567 puan ile geçiyor. Çoklu çekirdek testinden ise 8228 puan almayı başarıyor.

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Şimdilik geliştirme aşamasında olması nedeniyle performans biraz düşük olabilir. Ancak piyasaya sürüldüğünde daha iyi performans göstereceği aşikar. Yine geliştirme aşamasında olması nedeniyle bu yeni bilgisayarın ismi ve ekran özellikleri belli değil. Zaten Geekbench'te de "Xiaomi Laptop" adı ile gözüküyor. Bakalım sızıntılar ne zaman Çinli şirketin yeni bilgisayarı hakkında bilgiler sunacak?