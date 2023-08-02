Xiaomi'nin yeni akıllı TV serisi Hindistan'da kullanıcı deneyimine sunuldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 4K teknolojisine sahip yeni akıllı TV serisi, bugün Hindistan'da gerçekleştirilen lansman sonrasında kullanıcı deneyimine sunuldu. Dört farklı ekran boyutu seçeneğiyle piyasaya sürülen seri, rakiplerine kıyasla uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar

Xiaomi TV, başarılı bir ses ve görüntü deneyimi sunuyor

Xiaomi'nin bugün lansmanı gerçekleştirilen üst düzey televizyon serisi, 43 inç, 50 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere dört farklı ekran boyutu seçeneğiyle birlikte geliyor. Büyük bir boyut aralığında seyreden serinin etkileyici görüntüleme performansı 3.840 x 2.160 piksel çözünürlüğünde, 60Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteği ile donatılmış 4K ekranlarından güç alıyor. Ayrıca Xiaomi'nin kendi PatchWall sistemi ve canlı TV imkanı sunan PatchWall+ yazılımı sayesinde kullanıcı deneyimi zenginleştiriliyor.

Yeni Xiaomi TV serisi, Google Asistan, Play Store ve yerleşik Chromecast'i destekleyen en son Google TV yazılımını kullanıyor. Seri, yapısında barındırdığı Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, HDMI 2.1 portu ve USB portu sayesinde kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri bağlantı arabirimlerini herhangi bir dönüştürücüye ihtiyaç duymadan kullanabilmelerine olanak sağlıyor.

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Başarılı serinin diğer özellikleri ise şu şekilde:

Özellik Açıklama Ekran Boyutları 43 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç Çözünürlük 3.840 x 2.160 piksel (4K) Yenileme Hızı 60 Hz Dolby Vision Var Ses Teknolojisi 30W Stereo Hoparlör, Dolby Audio, DTS Virtual: X, DTS: X İşlemci ARM Cortex-A55 GPU Mali G52 MP1 RAM ve Depolama 2GB RAM, 8GB Depolama Yazılım PatchWall, PatchWall+, Google TV Bağlantı Seçenekleri Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3 HDMI, 2 USB Özel Özellikler Çocuk Modu, Ebeveyn Kilidi, Google Asistan, Chromecast

Peki, sizler teknoloji devinin yeni akıllı TV serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.