Xiaomi bayilere SU7 dağıtmaya başladı!

Otomotiv sektörü bugüne dek telefon başta olmak üzere mobilite ürünleriyle ön plana çıkan Xiaomi'ye merhaba dedi. Çinli marka bu kapsamda geçtiğimiz aylarda SU7 modelini tanıttı ve bunun üzerine Çin genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına bile başladı. Son gelen raporlar fiyatı henüz belli olmayan Xiaomi SU7'nin bayilere dağıtımının başladığını gözler önüne seriyor.

Xiaomi SU7 bayilere giderken görüntülendi

BYD ve Tesla gibi sektörün güçlü oyuncularını kendisine doğrudan rakip olarak belirleyen Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı. IT House'da paylaşılan görsellere baktığımızda ise aracın Körfez Mavisi, Zarif Gri ve Zeytin Yeşili şeklinde adlandırılan renk opsiyonları karşımıza çıkıyor.

En son MWC 2024'te vitrine çıkan Xiaomi SU7 otomobilinin fiyat detayları 28 Mart'ta açıklanacak. Ancak daha önce ortaya çıkan sızıntılara bakacak olursak; başlangıç fiyatı 26 bin 650, en dolu paketi ise 42 bin dolar olacak. Tabii, bunların iddiadan ibaret olduğunu ve Çinli markadan gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Xiaomi SU7'nin yeni rengi ortaya çıktı!

Xiaomi'nin SU7 tanıtımı sırasında markanın CEO'su Lei Jun şirketin dünyanın en büyük beş otomobil üreticisinden biri olma hedefini paylaşmıştı. Burada Xiaomi'nin sadece SU7 ile sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağı da ifade edildi.

ÖzellikDetayBataryaTipCATL CTB entegre pilVoltaj871VEnerji Yoğunluğu200Wh/kgHacimsel Verimlilik%77,8Kapasite150 kWh (1200 km menzil) / 132 kWh (1000 km menzil)MotorTipV6, V6S, V8HızlanmaV6 ve V6S: 21 bin RPM / V8: 2025'te üretime girecekTorkV6: 400 Nm / V6S: 500 Nm / V8: Detaylar belli değilOtonom SürüşSeviyeL4Çin'de Aktif Olma Tarihi2024EkranlarAna Bilgi-Eğlence Ekranı16.1 inç (3K)Head-Up Display56 inçArka Koltuk Tabletleri2 adet Xiaomi PadDiğerİşletim SistemiHyperOSİşlemciSnapdragon 8295Güvenlik360 derece kamera sistemi, 12 adet ultrasonik sensör, 5 adet radarBoyutlar4960 mm x 1960 mm x 1485 mmAks Mesafesi2950 mmAğırlık2 ton

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