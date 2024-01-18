Windows 12 Konsepti Yayınlandı

Microsoft, Windows 11 ile işletim sisteminde bazı köklü değişiklikler yapmaya başladı. Yeni sürümde de bu değişikliklerin devam etmesi bekleniyor. Yenilenen tasarım kullanıcılar arasında tartışma konusu olurken, Windows 12 konseptleri de gelmeye devam ediyor.

Windows 12 konseptlerine bir yenisi eklendi

Daha önce yaptığı konsept çalışmalarıyla bilinen bir tasarımcı, şimdi de Windows 12'ye el attı. YouTube'da paylaştığı videoda, bir sonraki Windows sürümünün nasıl görüneceğini hayal etti. "Windows 12 – Devrimci" olarak tanıtılan konsept, minimal ve estetik bir Windows'u gözler önüne seriyor.

Konseptte sunulan temel özelliklerin başında, hızlı ayarlar ve güç seçeneklerinin yer aldığı basitleştirilmiş Başlat menüsü bulunyor. Görev çubuğu ise özelleştirilebilir hızlı eylem kutucuklarıyla birlikte ekranın üst kısmına taşınmış durumda.

1231231223

Dosya Gezgini ve Ayarlar ise Windows 11dekine benzer şekilde yuvarlatılmış köşelere sahip olarak geliyor. Başlat menüsü, sabitlenmiş uygulamalar ve klasörlerin yanı sıra özelleştirilebilir widget'ları da içerecek şekilde genişletiliyor.

Öte yandan yapay zeka desteği sayesinde duvar kağıtlarını dinamik olarak değiştirmek ve özelleştirmek mümkün oluyor. Copilot ile Windows 11'e yapay zeka desteği getiren Microsoft, yeni işletim sistemine buna benzer bazı araçlara da yer verebilir.

"Windows 12 – Devrimci" konsepti; Microsoft'un arayüz ve kişiselleştirme konusundaki değişikliklerini daha kullanıcı dostu olarak yeniden hayal etti. Ancak Microsoft'un tamamen yenilenmiş bir Windows 12 sunma ihtimali oldukça düşük.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.