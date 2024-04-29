WhatsApp, Hindistan'da Gizlilik Özelliği Yüzünden Kullanıcı Kaybı Yaşayabilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, gizlilik özelliği sebebiyle Hindistan'da 500 milyondan fazla kullanıcıyı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şirket, Hindistan'daki uçtan uca şifrelemeyi bozmak zorunda kalırsa bu pazardan çekileceğini açıkladı.

WhatsApp, gizlilik özelliği yüzünden 500 milyondan fazla kullanıcıyı kaybedebilir

WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesini bozması, kullanıcı gizliliği ve güvenliğini tehlikeye atabilir. Şirket, Hindistan'da mahkemeye sunduğu ifadesinde, şifrelemeyi bozmanın kabul edilemez olduğunu ve gizlilik konusundaki taahhütlerini sürdüremeyeceğini belirtti.

Bu yeni yasa, Hindistan'daki sosyal medya platformlarının, yasal talepler doğrultusunda kullanıcılar arasındaki mesajların kaynağını izleyebilmesini şart koşuyor. WhatsApp, bu tür bir izleme talebinin, büyük miktarda verinin uzun süreli saklanmasını gerektirdiğini ve bunun da diğer ülkelerde uygulanan kurallarla uyumlu olmadığını belirtti.

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Mahkemeler, kullanıcı verilerinin izlenmesi konusunda daha fazla esneklik beklerken, WhatsApp, kullanıcı gizliliğini koruma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Hindistan'da 535,8 milyon WhatsApp kullanıcısı bulunuyor ve bu rakam, platformun toplam kullanıcı sayısının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Şirket, şifrelemeyi bozmanın kullanıcı güvenini sarsacağını ve platformdan toplu göçlere yol açabileceğini düşünüyor. Bu belirsizlik şimdilik kullanıcılar için, WhatsApp'ın Hindistan'daki geleceği hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Mahkeme davası, Hindistan'ın teknoloji kurallarını sorgulayan birkaç dava ile birleştirildi ve 14 Ağustos'ta sonuçlanması bekleniyor. WhatsApp'ın Hindistan'daki durumunu nasıl ele alacağını ve gizlilik konusundaki tutumunu nasıl koruyacağını merakla bekliyoruz.

Köşeye sıkışmış gibi görünen platform, kullanıcı gizliliği ve güvenlik konusundaki taahhütlerini sürdürmeye çalışırken, yasal düzenlemelere uyum sağlamak için yeni yollar arıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.