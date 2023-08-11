WhatsApp, Android uygulamasının en son beta sürümüne grup araması planlama özelliğini ekledi. Zamanlama özelliği, sesli aramaların yanı sıra görüntülü aramalar için de çalışıyor. Özellik, bir grup sohbetindeki kişilerin bir grup görüşmesi planlamasını ve gruptaki tüm katılımcıları bu konuda bilgilendirmesini kolaylaştırıyor.

Dünyada Viber, Telegram, Zoom, Teams, Messenger ve daha birçok haberleşme uygulaması var ancak şüphesiz ki en popüleri WhatsApp. WhatsApp'ın neden en popüler olduğu aşikar: Zamanında basit, kullanışlı ve ücretsiz olmasıyla kullanıcının gönlünde taht kurdu, gerisi de alışkanlık. Bahsettiğimiz diğer haberleşme uygulamalarının birçok kullanışlı özelliği var, WhatsApp da bu özellikleri son zamanlarda sık sık kendi platformuna adapte ediyor. Yine benzer bir durumla karşı karşıyayız.

WhatsApp'a görüntülü ve sesli aramaları planlama özelliği geliyor

WhatsApp, Android uygulamasının en son beta sürümüne grup araması planlama özelliğini ekledi. Zamanlama özelliği, sesli aramaların yanı sıra görüntülü aramalar için de çalışıyor. Özellik, bir grup sohbetindeki kişilerin bir grup görüşmesi planlamasını ve gruptaki tüm katılımcıları bu konuda bilgilendirmesini kolaylaştırıyor.

Bu özellik aynı zamanda katılımcıların sohbete bir mesaj biçiminde ve aramaya katılma seçeneği içeren bir mesaj ekleyerek bir grup aramasına katılmalarını da kolaylaştırıyor. Yeni özelliğe erişmek için arama düğmesine basılması gerek. Daha sonra WhatsApp sesli arama mı yoksa görüntülü arama mı yapmak istediğinizi soruyor.

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Güncellemeyle birlikte herhangi bir seçeneği seçtikten sonra uygulama, grup aramasını hemen yapmak istediğinizi mi yoksa bir arama planlamak istediğinizi mi soruyor. Zamanlama seçeneğini seçtikten sonra, WhatsApp arama için tarih ve saati seçilmesine izin veriyor.

En son tek yapmanız gereken 'Gönder'e dokunmak ve WhatsApp gruba 'Aramaya katıl' ve 'İptal et' seçenekleriyle arama hakkında bir mesaj gönderiyor. WhatsApp'taki arama planlama özelliği Microsoft Teams, Webex ve Zoom gibi iş odaklı iletişim platformlarındakine benzer şekilde çalışarak WhatsApp'ı her şeyi yapabilen bir uygulama haline getirecek gibi görünüyor.

WhatsApp'a gelen ve gelecek olan özellikleri anında paylaşan WABetaInfo'ya göre, henüz en son beta sürümünü kullanan sadece birkaç kişi bu özelliği deneyimleyebildi. WhatsApp'ın özellik sunma geçmişine bakılırsa, arama planlama özelliğinin önümüzdeki birkaç ay içinde herkese açık hale gelmesi bekleniyor.

WhatsApp'tan 'nihayet' dedirten önemli yenilik!

Meta kısa bir süre önce uygulamaya video mesaj özelliği, ekran paylaşımı seçeneği ve hareketli avatar çıkartmaları da eklemişti. Görünüşe göre şirket WhatsApp'ı iş ve günlük kullanım için hepsi bir arada bir iletişim uygulamasına dönüştürmek istiyor.