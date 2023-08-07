vLog hastaları için üretildi! – Fuji X-S20 inceleme!

Pazar akşamınıza keyif katacak yeni bir ShiftDelete.Net videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan vLog çekmeyi sevenler, hayatını bu şekilde kazananlar için üretilmiş FujiFilm X-S20 vLog kamerasını inceledi. İşte Fuji X-S20 vLog kamerasının teknik detayları ve sizler için hazırlanmış keyifli Fuji X-S20 inceleme videomuzun detayları…

Fuji X-S20 inceleme!

Bu videomuzda ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan sizler için Fuji X-S20 modelini tanıtıyor. Bildiğiniz üzere kendi kanalında da içerik üreten Hakkı Alkan, vLoglarında kullanmak için Fuji X-S20 modelini tüm detaylarıyla inceliyor. İşte sizler için çektiğimiz Fuji X-S20 inceleme videosu ve detayları. İyi seyirler…

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X-S10 modeli ile karşılaştırıldığında 6.2K / 4K60p 10bit video, gelişmiş netlik hızı ve artan pil ömrü dikkati çeken geliştirmeler arasında yer alıyor. X-Trans CMOS 4 Sensör ve X-Processor 5 islemci kullanan X-S20 modeli X-T4 modelinde kullanılan 26MP sensör ve X-H serilerinde kullanılan X-Processor 5 işlemci ile donatılmış. X-Processor 5 sunduğu 3 kat daha hızlı işlem performansıyla daha yüksek video çözünürlüğü ve kare sayısı, hareketli objelerin netlik takibi, daha iyi titreşim önleme sistemi (IBIS) ve güç verimliliği konusunda önemli geliştirmeler sağlıyor.

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Peki bu cihaz kimlere hitap ediyor?

• İçerik üreticileri

• Sosyal medya çalışanları

• Küçük ekiplerle reklam ve tanıtım videoları çekenler

• Fotoğraf ve Sinema alanında eğitim alan öğrenciler

• Tek kişilik yada küçük ekiplerle video çekenler

• Vlog çekenler

• Düğün ve Portre çekenler

• Manzara, gezi, sokak ve belgesel fotoğrafçıları

• Twitch, Youtube platformlarından yayın yapan yayıncılar

IBIS sistemi hem fotoğraf hemde video alanında çalışanlar için geliştirilmiş. Fotoğrafta 7 stop'a varan bir titreşim önleme sistemi sunuyor. Bu sayede elde yapılan fotoğraf çekimlerinde 1sn. gibi normalde mümkün olmayan pozlamalar mümkün oluyor. Bu sayede kullanıcılar bir çok ortamda tripod taşımaktan kurtulurken diğer tarafta daha düşük ISO değerlerinde çekim yapma özgürlüğüne kavuşuyor.

Video moduna geçildiğinde ise IBIS sistemi kullanıcıların pan hareketi yaptığını algılayarak bu hareketin doğallığını koruyor ve ortaya çok daha sinematik görüntüler çıkıyor. IBIS ek olarak Dijital İmaj Stabilizasyon (DIS) sistemine veri saklayarak DIS işleminin başarısını da arttırmış durumda. Makine, yeni işlemci sayesinde 4K 60p çekim esnasında dahi DIS işlemi yapabiliyor.

Geliştirilmiş AF Takip Sistemi: Yeni işlemcinin sunduğu hız sayesinde hem fotoğraf hem de video çekimlerinde AF hızı, kararlılığı, ve hareketli konuların AF takibinde önemli geliştirmeler var. Ayrıca yeni geliştirilen algoritma sayesinde kuş, hayvan, motosiklet, bisiklet, araba, uçak, vs. gibi ön tanımlı objelerin netlik takibini yapabiliyor. Yüz takibi açıkken bir insan arkasını dahi dönse sırtından takip etmeye devam ediyor. Hem fotoğraf hem de video alanında AF-C oldukça kararlı çalışıyor.

Fuji X-S20 Teknik Özellikleri