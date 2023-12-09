Vivo Y36i Tanıtıldı: Fırçalanmış Tasarımı ve 90Hz Ekranıyla Dikkat Çekiyor

Vivo, S18 ve S18 Pro modelleri öncesinde yeni orta segment modeli Vivo Y36i'yi tanıttı. Y36i, uygun fiyatı ve 90Hz ekranıyla beğenileri topluyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga seti, 4 GB fiziksel ve 4 GB sanal RAM bellek, 128 GB depolama, 6,56 inç IPS ekran, 13 MP ana kamera ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Y36i'nin fiyatı 170 Dolar olarak belirlendi.

Bir süredir S18 ve S18 Pro modelleri ile konuşulan Vivo, haftaya gerçekleştireceği lansmandan önce yeni orta segment modeli Vivo Y36i'yi tanıttı. Fırçalanmış tasarımı ile göz kamaştıran Vivo Y36i, uygun fiyatı ve 90Hz ekranı ile beğenileri topluyor.

Vivo Y36i 170 Dolar'a satılacak!

Bugün uygun fiyatı ile karşımıza çıkan Vivo Y36i, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 yonga setinden güç alıyor. 4 GB fiziksel, 4 GB sanal RAM bellek ile gelen Y36i, depolama tarafında 128 GB kapasite sunuyor.

Ön tarafında 6,56 inç büyüklüğünde IPS ekran taşıyan Y36i, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1612 piksel çözünürlük sunuyor. 840 nit maksimum parlaklığa ulaşan ekran, üst kısmında 5 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Kasanın arkasında ise 13 Megapiksellik ana kamera ve AI sensör yer alıyor.

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Kasanın altında 5000 mAh kapasiteli bir batarya taşıyan Y36i, 15W hızlı şarj desteğine ile birlikte geliyor. Mor ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulan Y36i'nin fiyatı ise 170 Dolar olarak belirlenmiş.

Vivo Y36i özellikleri!