Vivo Y17s Modeli Geekbench Testinde Ortaya Çıktı

Vivo, uygun fiyatlı Y17s modelini teknik özellikleriyle Geekbench testinde gösterdi. Cihaz, Unisoc Tiger T700 işlemci ve 4 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo her segmentten modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli şirket bu kapsamda son dönemde giriş segmente odaklanırken, ilerleyen günlerde teknik özellikleriyle üzmeyecek uygun fiyatlı Vivo Y17s modelini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son olarak akıllı telefon performans testlerinde ortaya çıktı.

Vivo Y17s Geekbench'te göründü

Vivo Y17s, V2310 model numarasıyla Geekbench veri tabanındaki yerini aldı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 411, çok çekirdekli testlerden ise 1.105 puan almayı başardı. Böylelikle cihazın kilit teknik özellikleri ortaya çıktı.

Akıllı telefona güç verecek işlemci Unisoc Tiger T700 olacak. 12 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench veri tabanına göre cihaz 4 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak burada farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Funtouch OS arayüzünü çalıştıracak.

Ürünün BIS ve Bluetooth SIG listesine göz attığımızda Bluetooth 5.0 ile 4G bağlantıları ile geleceğini söyleyebiliriz. Şu an için lansman tarihiyle ilgili herhangi bir detay yok. Ancak modelin Geekbench testi tanıtımın çok da uzakta olmadığını gözler önüne seriyor.

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