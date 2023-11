İletişim sistemleri daha yüksek verim sunmak için durmadan gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanında olduğu gibi bu alanda kendini gösteriyor. Vivo ise bu konuda çalışmalarına hız verdi. 11 Ekim 2023 tarihinde Pekin önemli bir konferansa şahit oldu. Vivo İletişim Araştırma Enstitüsü şirketin "6G Çağına Yaklaşmak" konferansında en son 6G araştırmasının sonuçlarını herkesle paylaştı. İşte detaylar…

Pekin'de düzenlenen konferansta Vivo, 6G Ar-Ge çalışmalarını paylaştı!

İletişim sistemleri, daha yüksek verim için her geçen gün kendini daha da geliştiriyor. Ayrıca daha düşük gecikme süresi, daha yüksek güvenilirlik sunmak istiyor. Vivo ise bu ve daha fazla sayıda bağlantı taleplerini karşılamak amacıyla çalışmalarına bu yönde hız veriyor. Yapay zeka her her alanda olduğu gibi bu alanda da boy gösteriyor. Yapay zeka 6G için en temel teknolojilerden biri olacak.

Enstitü, "Yapay Zeka ve İletişimin Yakınsaması", "Entegre Algılama ve İletişim Teknolojileri" ve "6G Ağ Mimarisi" başlıklı üç teknik inceleme yayınladı. Bu etkinlik aynı zamanda yeni nesil mobil iletişim standardının anahtarı oldu. Vivo, çok sayıda prototipin ilk kez görücüye çıkmasını sağladı. Ayrıca 6G'nin tüketici deneyimini ve yaşam tarzlarını nasıl şekillendirebileceğine dair bir bakış sundu.

Vivo İletişim Araştırma Enstitüsü Başkanı Qin Fei, bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada "Vivo olarak, teknolojinin tüketicilerimize hizmet etmesi ve onların hayatlarını anlamlı şekillerde zenginleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu felsefe, bizi önce tüketici bakış açısıyla yeni sınırlar keşfetmeye itiyor" dedi.

Ayrıca konuşmasının devamında "Bu fikri yansıtan, bugün başlattığımız teknik incelemeler dizisidir. Yapay zeka ve algılama teknolojilerinin yanı sıra mobil iletişim ve bilgi işlemin yakınsamasını yerel olarak destekleyen ağ mimarisi de dahil olmak üzere 6G kullanıcı deneyimini şekillendirmeye yardımcı olacağına inandığımız kavramları ve temel teknolojileri araştırıyoruz." dedi.

İletim Direktörü Sun Peng, "Yapay zeka, 6G iletişim sistemindeki birden fazla zorluğun çözülmesine yardımcı olacak. İletişim teknolojisinin ilerlemesini destekleyecek. Ayrıca sinyal iletimini geliştirebilir ve ağ bağlantısını optimize edebilir. Böylece tüketicilerimize her zaman ve her yerde daha istikrarlı ve sorunsuz ağ bağlantıları sunacağız." dedi.

Yapay zeka, 6G kullanıcı deneyiminde önemli bir rol oynayacak. Vivo bu araştırmayı bir cihaz üreticisinin bakış açısıyla yürüttü. Vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, geleceğe yönelik, verimli bir protokol mimarisi oluşturacak. Buna zemin hazırlayacak mantıksal düğümlere dayalı birkaç sistem tasarım ilkesini ortaya koydu. Ayrıca Peng, vivo tasarımlı yapay zeka 6G sistemini tanıttı. Ayrıca bu sistem veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamanın anahtarı olacak.