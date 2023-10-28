Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Telefon ve Bilgisayar İndirimi

Yükseköğretim öğrencileri son günlerde vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar alabilecekleri düzenlemenin yayınlanmasını beklerken istedikleri düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Vergisiz telefon almak mümkün mü? Ne kadar indirim olacak? İşte cevabı ve indirimli alınabilecek cihazlar.

Yükseköğretim öğrencileri son günlerde vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar alabilecekleri düzenlemenin yayınlanmasını beklerken istedikleri düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Vergisiz telefon almak mümkün mü? Ne kadar indirim olacak? İşte cevabı ve indirimli alınabilecek cihazlar.

Vergi indirimi ile alınabilecek en uygun telefonlar!

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1 Kasım 2023 itibariyle Türkiye'deki üniversite öğrencileri için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir kararla, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı müjdesi verildi. Bu kararla birlikte, öğrencilerin teknoloji ihtiyaçları daha erişilebilir hale getiriliyor.

Hepsiburada, bu önemli karara hızla yanıt vererek öğrencilere özel limitlerle vergisiz mobil telefon ve bilgisayarları avantajlı fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan bu cihazları satın alma şansına sahip olacaklar.

Telefonlar için sunulan 12 aylık taksit imkanı sayesinde, öğrenciler bu cihazları rahatça ödeyebilecekler. Bilgisayarlar ise şubat ayından itibaren 9 taksitle ödenebilecek. Ödemeler sırasında Hepsiburada Limiti kart limitinden düşmeyecek, böylece öğrenciler finansal olarak rahat bir deneyim yaşayacaklar.

Vergisiz cihaz kampanyası, hızlı teslimat avantajlarıyla Türkiye'nin 81 iline ulaştırılacak. Bu, öğrencilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verilmesini sağlayacak.

Öğrencilere Özel Fiyatlar ve Kolaylıklar

Kampanya, 9.500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayar modellerini içeriyor ve sadece Hepsiburada'da öğrencilere özel ödeme kolaylıkları ve hızlı teslimat avantajları sunuyor. Böylece öğrenciler, bütçelerine uygun cihazları avantajlı fiyatlarla temin edebilecekler.

Katılım Koşulları

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin bazı koşullara uymaları gerekiyor. Öğrencilerin 26 yaşından gün almamış olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencileri olmaları şartı aranıyor. Açık öğretim öğrencileri bu kapsamın dışında tutuluyor.

Sınırlı Destek ve Uzun Süreli Yükümlülük

Her bir öğrenci yalnızca bir kez destekten faydalanabileceği gibi, cihaz destek tutarı toplamı 5.500 TL ile sınırlı. Ayrıca, öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet hakkı veriliyor ve bu destekten yararlananlar, mobil telefon cihazlarını en az iki yıl kullanmak durumunda.

Bu kampanya sayesinde Türkiye'deki üniversite öğrencileri, teknolojiye daha kolay erişim sağlayarak eğitimlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilecek. Hem bütçelerine dost fiyatlarla hem de ödeme kolaylıklarıyla, öğrencilerin teknolojik ihtiyaçları karşılanmış olacak.