Twitch, Hype Chat özelliğini kaldırma kararı aldı

Twitch, topluluktan gelen geri bildirimler üzerine tartışmalı Hype Chat özelliğini Haziran ayında kullanıma sunulmasından sadece beş ay sonra kaldırmaya karar verdi. Hype Chat, izleyicilerin mesajlarının bir yayıncının sohbet penceresinin en üstüne sabitlenmesi ayrıcalığı için ödeme yapmalarına olanak tanıyordu.

Özellik karışık tepkilerle karşılandı: Twitch 15 Kasım'dan itibaren bu özelliği kullanımdan kaldırıyor

Twitch, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Hype Chat'i kaldırma kararının topluluk geri bildirimlerine dayandığını açıkladı. Platform, bunun yerine emeklerini Cheering ve Bits özelliklerine yeniden yatırmayı planlıyor. Cheering and Bits sistemi, izleyicilerin sanal öğeler satın alarak yayıncıları desteklemelerine olanak tanıyor ve bunlar artık Hype Chat'in sunduğu işlevselliği içerecek.

Based on the community's feedback, we've decided to deprecate Hype Chat on November 15th and invest more into Cheering and Bits, going forward. We still believe in the value of pinned messages in fast-moving chats; viewers will be able to pin Cheers with Bits in the coming weeks. — Twitch Support (@TwitchSupport) November 9, 2023 "Topluluğun geri dönüşlerine dayanarak 15 Kasım'da Hype Chat'i kaldırmaya ve Cheering ile Bits özelliklerine yatırım yapmaya karar verdik. Hala hızlı akan sohbetlerde sabitlenebilen mesajların çok değerli olduğuna inanıyoruz: Dolayısıyla gelecek haftalarda izleyiciler Cheers ve Bits'leri sohbete sabitleyebilecek."

Daha önce, Hype Chat neredeyse tüm Twitch partnerleri tarafından kullanılabiliyordu ve izleyicilerin bir mesajı sabitlemek için 1 ila 500 dolar arasında herhangi bir ödeme yapmasına olanak tanıyordu; süre, karakter sayısı ve görsel tasarım harcanan miktara bağlıydı.

Twitch bu özellik sayesinde elde edilen gelirden yüzde 30 pay alıyordu. Bu hamle Twitch'i, SuperChat adlı benzer bir özelliğe sahip olan YouTube ile aynı çizgiye getirdi. Ancak yayıncılar Twitch'i gelir paylaşımı ve bu özellikten vazgeçilememesi nedeniyle eleştirdi.

Twitch, Hype Chat'i bağımsız bir özellik olarak tutmak yerine, mevcut Cheering and Bits sistemine entegre etmeye karar verdi. Bu, platformdaki tüm Ortakların ve İştiraklerin kanallarına bir Tezahürat mesajı sabitleme seçeneğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Twitch, platformun 15 Kasım'da yayınlanacak aylık güncelleme yayını sırasında bu değişikliğin ayrıntılarını daha ayrıntılı olarak ele almayı planlıyor.

Twitch'in kullanıcı tabanında her zaman yankı bulmayabilecek yeni özellikleri denemesi alışılmadık bir durum değil. Hype Chat'in kaldırılması, platformun kullanıcı geri bildirimlerine yanıt vermesinin ve genel yayın deneyimini geliştirmek için ayarlamalar yaptığını da gösteriyor ki bu güzel bir şey.

Konuyla ilgili bir haberde, Twitch'in kısa süre önce askıya alınan yayıncılar için itiraz sürecini ve yaptırım yaklaşımını güncellediği ve yeni bir "eski haline getirme yolu" sunduğu belirtildi. Bu değişiklikler TwitchCon Las Vegas'ın ardından tanıtıldı ve platform aynı zamanda diğer platformlarda eş zamanlı yayın için yeni keşfedilen desteğini de duyurdu.

