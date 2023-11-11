Twitch, Hype Chat özelliğini kaldırma kararı aldı
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Twitch, topluluktan gelen geri bildirimler üzerine tartışmalı Hype Chat özelliğini kullanımdan kaldırma kararı aldı. Özellik, izleyicilerin mesajlarını sabitlemek için ödeme yapmalarına olanak tanıyordu. Twitch, bu özelliği kaldırarak Cheering ve Bits özelliklerine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.
Twitch, topluluktan gelen geri bildirimler üzerine tartışmalı Hype Chat özelliğini Haziran ayında kullanıma sunulmasından sadece beş ay sonra kaldırmaya karar verdi. Hype Chat, izleyicilerin mesajlarının bir yayıncının sohbet penceresinin en üstüne sabitlenmesi ayrıcalığı için ödeme yapmalarına olanak tanıyordu.
Özellik karışık tepkilerle karşılandı: Twitch 15 Kasım'dan itibaren bu özelliği kullanımdan kaldırıyor
Twitch, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Hype Chat'i kaldırma kararının topluluk geri bildirimlerine dayandığını açıkladı. Platform, bunun yerine emeklerini Cheering ve Bits özelliklerine yeniden yatırmayı planlıyor. Cheering and Bits sistemi, izleyicilerin sanal öğeler satın alarak yayıncıları desteklemelerine olanak tanıyor ve bunlar artık Hype Chat'in sunduğu işlevselliği içerecek.
Daha önce, Hype Chat neredeyse tüm Twitch partnerleri tarafından kullanılabiliyordu ve izleyicilerin bir mesajı sabitlemek için 1 ila 500 dolar arasında herhangi bir ödeme yapmasına olanak tanıyordu; süre, karakter sayısı ve görsel tasarım harcanan miktara bağlıydı.
Twitch bu özellik sayesinde elde edilen gelirden yüzde 30 pay alıyordu. Bu hamle Twitch'i, SuperChat adlı benzer bir özelliğe sahip olan YouTube ile aynı çizgiye getirdi. Ancak yayıncılar Twitch'i gelir paylaşımı ve bu özellikten vazgeçilememesi nedeniyle eleştirdi.
Twitch, yayıncıların aynı anda farklı platformlarda yayın açmasına izin verecek
Twitch, Hype Chat'i bağımsız bir özellik olarak tutmak yerine, mevcut Cheering and Bits sistemine entegre etmeye karar verdi. Bu, platformdaki tüm Ortakların ve İştiraklerin kanallarına bir Tezahürat mesajı sabitleme seçeneğine sahip olacağı anlamına geliyor.
Twitch, platformun 15 Kasım'da yayınlanacak aylık güncelleme yayını sırasında bu değişikliğin ayrıntılarını daha ayrıntılı olarak ele almayı planlıyor.
Twitch'in kullanıcı tabanında her zaman yankı bulmayabilecek yeni özellikleri denemesi alışılmadık bir durum değil. Hype Chat'in kaldırılması, platformun kullanıcı geri bildirimlerine yanıt vermesinin ve genel yayın deneyimini geliştirmek için ayarlamalar yaptığını da gösteriyor ki bu güzel bir şey.
Konuyla ilgili bir haberde, Twitch'in kısa süre önce askıya alınan yayıncılar için itiraz sürecini ve yaptırım yaklaşımını güncellediği ve yeni bir "eski haline getirme yolu" sunduğu belirtildi. Bu değişiklikler TwitchCon Las Vegas'ın ardından tanıtıldı ve platform aynı zamanda diğer platformlarda eş zamanlı yayın için yeni keşfedilen desteğini de duyurdu.
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