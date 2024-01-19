TurkNet 2024 İnternet Fiyatlarını Açıkladı

Türkiye'nin en popüler internet sağlayıcılarından olan TurkNet, 2024 internet fiyatlarını açıkladı! Yüksek hızda taahhütsüz internet mottosu ile yola çıkan şirket, 2024 yılında yaklaşık yüzde 33'lük bir zam yaptı.

Tek fiyatla 1.000 Mbps'e varan yüksek hızda internet sunan şirket, yüzde 33'lük fiyat artışı ile, enflasyonun altında bir zam yapmış oldu.

https://shiftdelete.net/internet-fiyatlari-1-ocak-zam

TurkNet aylık ücreti, 299,90 TL'den 399,90 TL'ye çıktı

TurkNet, yaptığı açıklamayla beklenen zammın geldiğini duyurdu. Daha önce 299,90 TL'den sunulan internet hizmeti, şubat ayından itibaren 399,90 TL'den sunulacak. Ek olarak peşin ödemeli 12 ay tarifesi ise 279,90 TL'den 299,90 TL'ye yükseldi.

TurkNet Yüksek Hızlı İnternet, Tek Fiyat: 399,90 TL

TurkNet Abonelerine 12 Ay Sabit Fiyat: 299,90 TL x 12 ay

Turknet Steam

TurkNet, tek seferde ödemeli kampanyasıyla aylık ücreti 299,90 TL'den sunuyor. Şirket kampanya için şu ifadeleri kullanıyor;

Mevcut TurkNet abonesiyseniz 31 Ocak 2024'e kadar 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile aylık 299,90 TL'den internet hizmetinizin ücretini peşin ödeyerek bir yıl boyunca sabitleyebilirsiniz. Üstelik tek çekim ya da bankanızca sunulan 6 aya varan taksit imkanı ile birlikte. Taahhüt ve cayma bedeli yok.