Türkiye'nin lider hosting firması: Güzel Hosting

Türkiye, teknolojiye olan yatırımları ve internet girişimleri ile hızla büyüyen bir dijital ekosisteme sahip olduğundan söz edilebilir. Bu büyüme, web siteleri ve online işletmeler için güvenilir hosting hizmetlerinin giderek daha önemli hale gelmesine yol açıyor. Türkiye'deki bu büyüme trendinde lider konumda olan hosting firmalarından biri ise elbette ki "Güzel Hosting".

Güçlü Bir Varlık: Güzel Hosting

Güzel Hosting, Türkiye'nin en büyük hosting firmalarından biri olarak, web dünyasının her köşesinde varlığını hissettiriyor. 7/24 müşteri desteği, güçlü altyapısı ve sunduğu çeşitli hizmetlerle, web sitenizin daha performanslı olmasını garanti ediyor. Peki, Güzel Hosting'i bu kadar özel kılan nedir?

1. Müşteri Desteği ve İletişim:

Güzel Hosting, sadece mükemmel altyapı ve hizmetler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı da başarıyor. Sağladığı hizmetler çerçevesinde sadece hizmet satışı değil, ürün ve hizmetlerinin de arkasında duran, bu nedenle 7/24 müşteri desteği sunan bir marka olmayı başarmış durumdadır.

Hem telefon hem de destek sistemi üzerinden ulaşılabilen profesyonel destek ekibi, müşterilerin her türlü sorununu çözmek için hazırda bekliyor. Bu destek altyapısının birçok yönden avantajı bulunsa da özellikle acil durumlarda büyük bir avantaj sağlıyor ve web sitelerinin kesintisiz çalışmasını garanti altına alıyor.

2. Sağladığı Hizmetler:

Web dünyasının her geçen gün büyüyen ve gelişen bir dinamizmi varken, hal böyle olunca bu dünya içerisinde de varlığını koruyabilen, güvenle hizmet sağlarken bir yandan da geniş yelpazede pek çok ihtiyaçlarınızı karşılayan güvenilir bir firma da gerekli oluyor. Web dünyasının her alanına hitap etmek için geniş bir hizmet yelpazesini ise Güzel Hosting sizlere her açıdan sağlıyor.

Web hosting, Reseller Hosting, Kurumsal Mail Hosting, Public Cloud (VPS) ve Private Cloud (VDS) ve Co-location (Sunucu Barındırma) – Dedicated Server (Kiralık Sunucu) hizmetlerinin yanı sıra Alan adı tescili, alan adı transferi, SSL sertifikaları, cPanel, Litespeed Webserver, Cloudlinux gibi sunucu lisansları gibi birçok ek hizmeti de sunuyor. Sağladığı bu ürün ve hizmet yelpazesiyle, müşterilere ihtiyaçlarına uygun bir çözüm bulma konusunda büyük bir esneklik sunuyor.

Web Hosting:

GüzelHosting sizlere hızlı ve güvenilir web hosting hizmetleri sunar. Web sitenizin en iyi hızda çalışmasını sağlayarak ziyaretçilerinizi memnun eder. Ayrıca, Linux Web Hosting altyapısında kullanılan kontrol panel tercihiniz DirectAdmin ya da cPanel olabilirken, altyapısında sunduğu güvenli ve hızlı hizmet için Cloudlinux, Litespeed Webserver, Imunify360 gibi lisanslı yazılımlar sayesinde de web sitenizin hızlı çalışmasında da her zaman proaktif etkinliğini korur.

VDS ve VPS Hizmetleri:

Sanallaştırma teknolojilerini kullanarak, Güzel Hosting size özelleştirilebilir ve yüksek performanslı VDS (Virtual Dedicated Server) ve VPS (Virtual Private Server) hizmetleri sunar. Bu sayede sitenizin kaynaklarını tam kontrol altında tutabilirsiniz. Sanal sunucular ile maliyetlerinizi düşük tutarak, hem Linux hem de Windows Server masaüstü kullanımlar da sağlayabilirsiniz.

Kiralık Sunucular:

Eğer büyük ölçekli bir web projesi yönetiyorsanız, Güzel Hosting'in kiralık sunucu hizmetleri size yüksek güvenlik ve performans sunar. Altyapı tarafında sağladığı yatırımlar ile yeni teknolojiye sahip sunucu donanımlarıyla en iyi kiralık sunucu hizmetlerine sahip olabilirsiniz. Sağlanacak olan hizmet sayesinde, her zaman için kendi sunucunuzun başındaymış gibi hissedin.

Alan Adı Hizmetleri:

Com, Net, Org veya com.tr, net.tr, org.tr gibi pek çok popüler, popüler olmayan, az bilinen alan adı uzantıları olmak üzere pek çok alan adı tescili veya transferi konusunda endişelenmeyin. Güzel Hosting, sizin için bu işlemleri sorunsuzca halleder.

SSL Sertifikaları:

Web sitenizin güvenliğini önemseyen Güzel Hosting, SSL sertifikalarını kolayca temin edebilmenizi sağlar. Ziyaretçilerinizin verileri her zaman güvende olur.

Kurumsal Mail Hizmeti:

Güzel Hosting, kurumsal iletişimi daha verimli hale getirmek için kapsamlı bir mail hosting hizmeti sunar. Spam filtresi, hızlı posta servisi ve geniş yüksek disk kotası ile profesyonel iletişim artık daha kolay.

Markanın sunduğu bu hizmetlerin ötesinde, firmanın uzman personeliyle 7/24 destek sağlaması, müşteriler için büyük bir avantajdır. Hem telefon hem de destek sistemi aracılığıyla ulaşabileceğiniz destek ekibi, ortalama 30 dakika içinde sorularınıza cevap verir. Olası bir mail probleminizde ya da doğrudan mail ayarlarınızın yenilenmesi ihtiyaçlarınızda takıldığınız noktalar nelerse bunlarla ilgili her zaman hizmet alabilirsiniz.

3. Teknolojiye Odaklanma:

Firma, teknolojiye olan bağlılığı ile biliniyor. Sürekli olarak altyapısını güncelliyor ve en son teknolojiyi kullanarak müşterilerine en yüksek performansı sunuyor. Hem bu sayede kazancını işe yatırım yaparak kendini büyüten bir marka olma yolunda ilerliyor hem de web siteleri hızlı yüklenebiliyor, güvenlik riskleri en aza indiriliyor ve kesintisiz çalışma garantileniyor.

2023 Eylül itibariyle, Güzel Hosting aktif olarak 132.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Ayrıca, bugün sunucularında barındırdığı aktif web sitesi sayısı 172.000'i aşmış, aynı dönemde bünyesine 88.000'den fazla alan adını tescil etmiştir.

4. İç Piyasa ve Rekabet:

Türkiye'deki hosting sektörü son yıllarda büyük bir rekabetin içine girdi. Birçok yerel ve uluslararası hosting firması pazarda varlık gösteriyor. Aralarında Güzel Hosting, güçlü rekabetçi konumu sayesinde öne çıkıyor. Müşteri desteği süresini 7/24 sağlamasıyla, müşteri odaklı yaklaşımı, mükemmel müşteri destek hizmeti ve rekabetçi fiyatları ile Türkiye'deki iç piyasada lider bir konumda bulunuyor.

Özetle, Güzel Hosting, yoğunluğu Türkiye'de olmak üzere hem iç piyasada hem de uluslararası alanda hosting hizmetleri arayanların güvendiği bir marka haline gelmiştir. Türkiye'nin hızla büyüyen dijital ekosisteminde, hem web siteleri hem de online işletmeler olarak kesintisiz bir hizmet arıyorsanız, sizler için Güzel Hosting gibi güçlü bir partner ile çalışmak büyük bir avantaj olacaktır. Web projelerinizi en yüksek standartlarda barındırır ve yönetir. Güzel Hosting farkını her adımda hissedersiniz. Hosting dünyasında hızlı altyapının adı olan Güzel Hosting, her geçen gün daha da büyüyerek web dünyasındaki etkisini artırmaya devam ediyor.

Eğer daha fazla bilgi almak veya hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, Güzel Hosting'in resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da 0850 885 0 558 nolu telefon numarasından da hızlıca müşteri hizmetleriyle merak ettiğiniz her konuda bilgi, destek, hizmet alabilirsiniz.