Toyota'nın yeni insansı robotu Punyo: Hamallık teknolojisi

Çoğu insansı robot, nesneleri elleriyle kaldırır. Ancak biz insanlar özellikle hacimli bir şey taşırken bunu böyle yapmayız. Göğsümüzü, sırtımızı ve kollarımızı da kullanırız. Toyota'nın yeni insansı robotu Punyo'nun arkasındaki fikir de bu: Hamallık. İşte detaylar…

Toyota'nın hamallık yapan robot teknolojisi

Punyo, gövdeden yukarıya kadar olan bir insansı araştırma platformu olarak adlandırılıyor. Öncelikle sevimli ve Japon tarzı bir yüzü ve Disney'in Big Hero 6 filmindeki Baymax robotunu hatırlatan sevimli, tüylü bir görünümü var.

Bu "kazak" olarak adlandırılan kısım, Punyo'nun sert metal iskeletinin üzerine yerleştirilmiş sıkıştırılabilir malzemelerden yapılmış. Kumaş, robotun kucakladığı kişi veya taşıdığı nesneyi tam olarak hissetmesini sağlayan dokunsal sensörlerle yüklü.

Teknoloji devleri, insansı robotlara servet yatırdı!

Toyota Araştırma Enstitüsü'nün araştırmacıları Punyo'yu hamallık yapması için bir dizi büyük nesneyle başa çıkacak şekilde eğitiyor. Bazen bu, ileri doğru eğilerek nesneleri göğsüne sararak ve geriye yaslanarak kaldırmak anlamına geliyor.

Diğer zamanlarda ise, bir su şişesini omzuna atıp yukarıdan sabitlemek gibi daha ilginç taşıma teknikleri söz konusu oluyor.

Yapay zeka öğrenme süreci

Eylül ayında Toyota, mutfakta düzinelerce farklı görevi nasıl yapılacağı konusunda birkaç örnek verilen robotları gösterdi. Bu görevler arasında ekmek üzerine yaymak, patates soymak, pizza hamurunu açmak ve spatula ile pankek çevirmek yer alıyordu.

Daha sonra, robotlar birkaç saat boyunca simülasyonda bu görevleri tekrarlayarak, gördüklerini esnek ve özerk bir şekilde tekrar edebilecek hale geldi. Punyo, hamallık yapmak için aynı türden bir AI öğrenme sürecini kullanıyor.

Ancak ekip ayrıca örnek hareketlere ne kadar yakından uyulacağı veya hız, verimlilik gibi şeylere ne kadar öncelik verileceği gibi değişkenleri ayarlama imkanına da sahip.

Toyota'nın hamallık yapan insansı robotu Punyo hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu teknoloji, insanların günlük yaşamlarında nasıl bir yer bulabilir? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.