Toyota, karbon nötr toplum hedefi doğrultusunda hidrojen yakıt hücreli Hilux prototipini tanıttı.

Hidrojen yakıt hücreli Hilux, İngiltere Hükümeti finansmanıyla da desteklenen Toyota'nın öncülük ettiği, Ricardo, ETL, D2H ile Thatcham Research gibi mühendislik şirketlerinin olduğu konsorsiyum partnerleriyle birlikte Toyota İngiltere tesisinde gösterildi.

Hilux'ın güç ünitesi, yaklaşık 10 yıldır ticari olarak üretilen ve kendisini kanıtlamış olan Toyota Mirai'nin yakıt hücresini temel alıyor. Sıfır emisyonlu aracın sürüş sırasında egzozundan sadece saf su çıkıyor.

Hidrojen üç yüksek basınçlı yakıt tankında depolanıyor. Böylece, prototip Hilux'a bataryalı tam elektrikli sistemlerin sağlayabildiğinden daha yüksek olacak şekilde 600 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik ise hibrit bataryada depolanıyor ve batarya kabin alanını etkilememesi adına arka yükleme alanında konumlandırılıyor.

2022 yılında başlanan projede ilk araç beş hafta önce tamamlandı ve ilk 10 Hilux'ın bu yılın sonuna kadar üretilmesi planlanıyor. Bu prototip araçlar, bir üretim modelinin yüksek standartlarını karşılayabilecek şekilde kapsamlı güvenlik, dinamik performans, fonksiyonellik ve sağlamlık testinden geçirilecek. Bu testlerle birlikte Toyota'nın içerisinde bulunduğu konsorsiyum yakıt hücreli araçların ve hidrojen sistemlerinin daha farklı alanlarda kullanılması için araştırmalarını sürdürecek. Projede kilit rol oynayan global stratejik mühendislik ve çevre danışmanlığı şirketi Ricardo ise, 2025'in ardından tanıtılacak potansiyel bir üretim modeline ilişkin karar öncesinde, önümüzdeki aylarda aracın kapsamlı testlerini gerçekleştirecek.

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