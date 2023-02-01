Togg üç farklı yöntemle ön siparişe sunuluyor!

Togg, yaptığı açıklama ile ön sipariş hakkının NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle sunulacağını belirtti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, küresel bir teknoloji markası olma yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde dijital platformu Trumore'un mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden hizmete sunan şirket, şimdi de aracın ön siparişi için üç farklı yöntem sunulacağını açıkladı.

Yerli otomobil siparişleri 2023 yılı boyunca teslim edilecek

Otomobil olarak değil akıllı cihaz olarak adlandırılan yerli elektrikli modeller için ön sipariş hakkının NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle sunulacağı açıklandı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda 2023 yılında teslim edilecek ilk modellerin bu yöntemlerle sahiplerine ulaştırılacağı belirtiliyor.

– NFT Açık Artırması – YeniLig Yarışması – Çekiliş 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla @ToggTrumore'da! Siz de indirin ???? https://t.co/5Cb6Pb78O8 pic.twitter.com/lrhAmqzas5 — Togg (@Togg2022) January 31, 2023

Adı geçen yöntemlerin sırası ile Trumore uygulamasında yer alacağını açıklayan şirket, Şubat ayı içerisinde ön siparişlerin başlayacağını belirtiyor. İlk siparişlerin ise yılın birinci çeyreği sonunda sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. 2023 yılı içerisinde siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere teslim edilecek.

Togg'dan yeni fırsat: Uygulamayı indir, test sürüşüne katıl!

Daha önce açıklandığı üzere Togg, Trumore uygulaması üzerinden başlatacağı açık artırma ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 2023 adet NFT'yi satışa sunacak. Bu NFT'leri satın alanlar ise "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı elde edecekler.

Öte yandan Togg'un en büyük müşterisi ise kamu kuruluşları olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada devletin Togg için alım garantisi sunacağını açıklamıştı. Buna göre devletin makamlarında yakın zamanda Togg imzalı araçlar göreceğiz.

Yerli elektrikli otomobil için artık geri sayım başlamış durumda. Togg için belirlenen ön sipariş yöntemlerinin de yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. Peki siz Togg ve ortaya koyduğu modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.