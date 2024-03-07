TikTok, İçerik Üreticilerine Uzun Videolar İçin Ücret Ödeyecek

En popüler platformlardan TikTok, bu sefer de içerik üreticileri için kapsamlı bir yenilik getiriyor. Henüz beta aşamasında olan İçerik Üretme Teşviği kapsamında, şirket sadece 1 dakikadan daha uzun videolar için ücret ödemeye başlayacak.

Şirket için daha fazla gelir getirdiği bilinen uzun videolara, ortaya konulan yeni pazarlama stratejisi kapsamında daha çok destek verileceği konuşuluyor. Ayrıca içerik üreticilerin de bu değişimden maddi olarak karlı çıkacağı iddia edilmekte. İşte tüm detaylar…

TikTok, yine bir yenilik ile karşımızda

TikTok yönetimi konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, İçerik Üretme Teşviği'nin özgünlük, uzunluk ve izleyici memnuniyeti gibi kriterleri ön plana alacağını, bu kriterleri dikkate almayıp düşük kaliteli içerik üretmeye devam eden kullanıcıların ise bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Ayrıca bundan böyle içerik üreticileri aboneleri için özel birçok yeni özellik sunabilecek. Böylece üreticilerin aboneleriyle daha zengin ilişkiler kurması bekleniyor.

Güncellemenin beta sürümünü test eden kullanıcıların yenilikten oldukça memnun olduğu gözlemlendi. Fakat bazı kullanıcılar, şirketin artık uzun videoları destek vermesini son derece anlamsız buluyor. Yapılan son ankette, birçok izleyicinin uzun içeriklerden sıkıldığı ve hızlandırılmış şekilde izlediği ortaya çıktı. Bu değişimin önümüzdeki dönemde nasıl sonuç vereceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un yaptığı yenilikler olumlu sonuç verecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.