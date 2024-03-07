Üye Girişi
Haberler

TikTok, İçerik Üreticilerine Uzun Videolar İçin Ücret Ödeyecek

Güncelleme:

TikTok, içerik üreticileri için yeni bir teşvik programı başlatarak, 1 dakikadan daha uzun videolar için ücret ödemeye başlayacak. Bu yenilikle birlikte uzun videolara daha fazla destek verileceği ve içerik üreticilerinin maddi olarak karlı çıkacağı belirtiliyor.

En popüler platformlardan TikTok, bu sefer de içerik üreticileri için kapsamlı bir yenilik getiriyor. Henüz beta aşamasında olan İçerik Üretme Teşviği kapsamında, şirket sadece 1 dakikadan daha uzun videolar için ücret ödemeye başlayacak.

Şirket için daha fazla gelir getirdiği bilinen uzun videolara, ortaya konulan yeni pazarlama stratejisi kapsamında daha çok destek verileceği konuşuluyor. Ayrıca içerik üreticilerin de bu değişimden maddi olarak karlı çıkacağı iddia edilmekte. İşte tüm detaylar…

TikTok, yine bir yenilik ile karşımızda

TikTok yönetimi konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, İçerik Üretme Teşviği'nin özgünlük, uzunluk ve izleyici memnuniyeti gibi kriterleri ön plana alacağını, bu kriterleri dikkate almayıp düşük kaliteli içerik üretmeye devam eden kullanıcıların ise bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Ayrıca bundan böyle içerik üreticileri aboneleri için özel birçok yeni özellik sunabilecek. Böylece üreticilerin aboneleriyle daha zengin ilişkiler kurması bekleniyor.

Güncellemenin beta sürümünü test eden kullanıcıların yenilikten oldukça memnun olduğu gözlemlendi. Fakat bazı kullanıcılar, şirketin artık uzun videoları destek vermesini son derece anlamsız buluyor. Yapılan son ankette, birçok izleyicinin uzun içeriklerden sıkıldığı ve hızlandırılmış şekilde izlediği ortaya çıktı. Bu değişimin önümüzdeki dönemde nasıl sonuç vereceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Avrupa Birliği, TikTok'a soruşturma açtı!

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un yaptığı yenilikler olumlu sonuç verecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Naim Yağcı kimdir? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli? Zekai Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin kaç yaşında ve nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir? AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ne kadar? Anketlere göre Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında ne kadar fark var? ANKARA Yerel Seçim anketlerinde kim önde? Anketlere göre Mansur Yavaş önde mi çıkıyor? Kenan Çil kimdir? HÜDA PAR Samsun Belediye Başkan Adayı Kenan Çil kaç yaşında, nereli? Mehmet Çalhan kimdir? HÜDA PAR Kayseri Belediye Başkan Adayı Mehmet Çalhan kaç yaşında, nereli? ORC Yerel Seçim anketlerine göre hangi aday önde? 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz İmamoğlu mu Kurum mu?' Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın teklifine cevap verdi mi? Kurum, İmamoğlu'nun canlı yayın teklifine ne dedi? 31 Mart Yerel Seçim anketlerine göre İstanbul'da kim önde, İmamoğlu ve Kurum'un oyu kaç? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ 2024! Murat Kurum önde mi? Ekrem İmamoğlu anket sonuçları nedir? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu neden eleştirdi? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu için ne dedi? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 7 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title