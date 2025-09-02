Telefon ve bilgisayar alacaklar elinizi çabuk tutun: Yeni zam dalgası kapıda

Küresel teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ FİYAT ARTIŞINA GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli TSMC, 5 nanometre (nm) ve altı üretim süreçlerinde fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Şirket, üretim maliyetlerindeki artış ve ABD'nin uyguladığı ticaret politikaları nedeniyle, bu gelişmiş çip teknolojilerinde fiyatları yüzde 5 ila 10 oranında yükselteceğini açıkladı.

APPLE VE NVİDİA İLK SIRADA ETKİLENECEK

DigiTimes'ın aktardığı bilgilere göre, fiyat artışından en fazla etkilenecek firmalar arasında ise TSMC'nin en büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia yer alıyor. 5nm, 4nm, 3nm ve gelecek vadeden 2nm çip üretim süreçlerinin maliyetlerinin artması, bu dev firmaların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

TELEFON VE BİLGİSAYARDA YENİ ZAM DALGASI KAPIDA

Bu durumun da, bilgisayarlardan cep telefonlarına kadar geniş bir yelpazedeki tüm kullanıcıları etkilemesi bekleniyor. Yeni nesil cihazlarda bu maliyet artışının tüketici fiyatlarına yansıması, Apple ve Nvidia gibi firmaların ürünlerine zam yapması öngörülüyor.

ESKİ NESİL ÇİPLERDE İNDİRİM HAMLESİ

Öte yandan fiyat artışları sadece gelişmiş üretim teknolojilerini kapsarken, daha eski nesil çiplerde ise farklı bir strateji izlenecek. TSMC, performansı daha düşük olan çiplere yönelik fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Bu adımın amacı, talebi canlı tutmak ve pazarın bu segmentinde dengeyi sağlamak. Böylece daha uygun fiyatlı cihazlara olan ilginin artırılması hedefleniyor.

ABD YATIRIMLARI BASKIYI ARTIRIYOR

TSMC'nin fiyat politikasında değişikliğe gitmesindeki bir diğer önemli neden ise ABD'deki dev yatırımları. Şirket, Arizona eyaletinde kurmakta olduğu yüksek teknolojili üretim tesisi için harcamalarını ciddi oranda artırdı. Toplamda 300 milyar dolara ulaşması beklenen yatırım, gelişmiş üretim hatları ve yenilikçi paketleme teknolojilerini kapsıyor. Ayrıca şirket, yakın gelecekte hayata geçirmeyi planladığı 2nm çip üretim teknolojisi için de yoğun bir hazırlık sürecinde. Bu yatırımların finansal yükü, TSMC'yi fiyatları yeniden değerlendirmeye zorladı.