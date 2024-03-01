Tecno, Dünyanın En Küçük Su Soğutmalı Mini Oyun Bilgisayarını Tanıttı

Tecno, MWC 2024'te hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Çinli marka şimdi de yeni sıvı soğutmalı mini oyun bilgisayarı modelini tanıttı. Dünyanın en küçük su soğutmalı mini bilgisayarı olan Tecno Mega Mini Gaming M1, oldukça etkileyici özellikleri ile öne çıkıyor.

Tecno Mega Mini Gaming M1 su soğutmalı mini bilgisayar ve özellikleri

Mobil Dünya Kongresi Barcelona'da son günlerine yaklaşıyor. Ancak Tecno, tanıtım yapmaya devam ediyor. Buna göre dünyanın en küçük su soğutmalı mini bilgisayarı karşımıza çıktı. Küçük gövdesine göre oldukça performanslı olan mini bilgisayar, kullanıcılara Intel Core Ultra ya da 13'üncü nesil Core i9 13900H Intel işlemcisi seçeneğine sahip. Bu iki işlemciye ise Nvidia RTX 4060 grafik kartı eşlik ediyor.

Intel Core i9 13900H işlemci 5,4 GHz işlem hızına kadar ulaşan Turbo Boost özelliğine de sahip. Tecno Mega Mini Gaming M1 özellikleri arasında 32 GB DDR5 RAM, 1 TB depolama, Wi-Fi 6E desteği, Thunderbolt 4 ve Oculink bağlantısı da yer alıyor. Bu anlamda Tecno mini oyun bilgisayarı piyasada yer alan en iyi mini bilgisayar modellerinden biri.

Mega Mini Gaming M1 mini oyun bilgisayarı ayrıca dış tarafında CPU, GPU sıcaklığı ve kullanımına dair bilgiler veren mini bir ekrana da sahip. Tecno mini oyun bilgisayarı ile taşınabilir masa üstü bilgisayar yarışına katılıyor. Bildiğiniz gibi CES fuarında da hem MSI hem de Asus mini oyun bilgisayarları ile karşımıza çıktı. Burada daha yüksek performans elde etmek isteyen Tecno, mini oyun bilgisayarı için su soğutma çözümünü tercih ediyor.

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Bu anlamda Mega Mini Gaming M1 bu su soğutma özellikleri ile işlemci ve grafik kartı performansını da optimal seviyede tutmaya çalışıyor. Şu an için Tecno mini oyun bilgisayarı için fiyat ve çıkış tarihi ise belli değil.

İşte Tecno Mega Mini Gaming M1 ve teknik özellikleri: