TCL, dünyanın ilk kağıda benzer ekranlı akıllı telefonlarını duyurdu

TCL, IFA 2023 konferansı öncesinde dünyanın kağıda benzer ekranlara sahip ilk akıllı telefonları olan TCL 40 NXTPAPER ve TCL 40 NXTPAPER 5G'yi duyurdu. Kullanıcılar tarafından büyük ilgiye maruz kalan telefonlar birçoğunun da beğenisini kazandı. Öyle ki bu telefonlar ilginç olduğu kadar da göz sağlığındaki zararı en aza indirmeyi amaçlayan materyaller içeriyor.

TCL, IFA 2023 konferansı öncesinde dünyanın kağıda benzer ekranlara sahip ilk akıllı telefonları olan TCL 40 NXTPAPER ve TCL 40 NXTPAPER 5G'yi duyurdu. Kullanıcılar tarafından büyük ilgiye maruz kalan telefonlar birçoğunun da beğenisini kazandı. Öyle ki bu telefonlar ilginç olduğu kadar da göz sağlığındaki zararı en aza indirmeyi amaçlayan materyaller içeriyor.

TCL 40 NXTPAPER, akıllı telefon piyasasında bir ilk!

Şirketin yeni NXTPAPER akıllı telefonları, düşük zararlı mavi ışık konusunda TUV tarafından donanım sertifikasına sahip. Bu da konforlu, tam renkli, kağıt benzeri görüntüleme deneyimi sayesinde bu telefonları hevesli okuyucular için oldukça keyifli hale getiriyor. NXTPAPER teknolojisi orijinal renk dengesini koruduğu için görüntülenen renkten hiçbir ödün verilmediğinden bahsetmeye gerek yok.

Ayrıca her iki TCL akıllı telefon da kağıda benzer mat efektli bir doku üreterek parlama önleyici işlevsellik sunuyor. TCL'nin NXTPAPER telefonlarının parmak izi bulaşmasına karşı dayanıklı olması da aynı derecede önemli. Zira günümüzdeki akıllı telefonların çoğunda bu parmak izi belası hakim.

TCL ayrıca tam renkli elektronik ekranın, kullanıcılara tam renkli manga veya siyah beyaz deneyim arasında seçim yapma seçeneği sunan özel olarak tasarlanmış NXTPAPER kullanıcı arayüzüyle birlikte geldiğini de açıkladı.

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Donanım açısından telefonlar oldukça farklı. Örneğin TCL 40 NXTPAPER, 6,6 inç HD+ ekrana sahip 5G'li versiyon ise küçük kardeşinin aksine 6,78 inçlik geniş bir FHD+ ekrana sahip. Ayrıca, TCL 40 NXTPAPER'da 50 megapiksellik üçlü kamera (50MP + 5MP + 2MP) ve 32 megapiksellik ön kamera bulunurken, TCL 40 NXTPAPER 5G'da üçlü kamera (50MP + 2MP + 2MP) ve ikincil bir 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Telefonların biraz da iç donanımına bakacak olursak 4G'li modelde MediaTek Helio G88 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı görüyoruz. Öte yandan 5G modeli, 6 GB RAM ve 256 GB dahili belleğe sahip MediaTek Dimensity 6020 işlemciden güç alıyor. Her iki telefon da 5.000 mAh bataryadan besleniyor ancak 4G modeli 33W kablolu şarjı desteklerken, 5G versiyonu yalnızca 15W şarj desteğine sahip.

Fiyatlandırma olarak da 4G modelinin Eylül ayında 200 € fiyatla, 5G versiyonunun ise Ekim ayında 250 € fiyatla satışa sunulacağını duyuruldu. Şimdilik bu telefonların yalnızca Avrupa'da satışa sunulduğu doğrulandı.