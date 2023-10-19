Sony DualSense ile Kablosuz Kulaklık Şarjı

Sony, DualSense için kablosuz kulaklık şarj edebilen bir tasarım üzerinde çalışıyor. DualSense'in üzerinde dahili şarj yuvası bulunacak ve kulaklıklar ile eşleşebilecek. Bu tasarım sayesinde daha iyi ses kalitesi sunulması hedefleniyor.

Sony, DualSense için sürekli yeni özellikler getiriyor. Şimdi ise sırada kablosuz kulaklıklarınızı bağlayıp şarj edebildiğiniz DualSense'ler var. Sony patent şirketine kablosuz kulaklık şarj edebilen DualSense için başvuru yaptı.

Sony DualSense, üzerinde dahili şarj yuvası ile gelecek!

Sony şimdiye kadar DualSense için birçok yenilik getirdi. Bunların arasında dahili hoparlörler, mikrofon, dokunmatik yüzey, dokunsal tetikleyiciler gibi birçok yenilik var. Ancak böylesi bir yenilik hiç görülmemişti. Sony PlayStation 5'in kontrolcüsü için bir patent başvurusunda bulundu. Sony'nin isteği ise aşağıdaki resimde görüldüğü gibi DualSense üzerinden kablosuz kulaklık şarj edebilmek.

Oldukça ilginç bir tasarıma imza atmayı planlayan Sony, görünüşe göre kablosuz kulaklıklarınızı şarj etmeniz için DualSense'e bir yuva ekliyor. Tıpkı kablosuz kulaklıkların kutusu gibi tasarlanan yeni DualSense, aynı zamanda içerisinde sakladığı kulaklıklar ile eşleşebilecek. Bu sayede birlikte çalışan kablosuz kulaklık ve DualSense iddialara göre daha iyi ses kalitesi sunacak.

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Sony'nin bu sıra dışı tasarımı görünüşe göre kulaklık kullanımının kolaylaşması için yapılmış. Ayrıca daha iyi ses kalitesi sunabilecek olması da kullanıcıları memnun edecektir. Ancak bunun şimdilik patent aşamasında olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Yani Sony bu tasarımı hiçbir zaman hayata geçirmeyebilir. Bakalım Sony, yaptığı bu tasarımı PS5 üzerinde kullanacak mı?

Siz Sony'nin kablosuz kulaklık yuvalı DualSense fikrini nasıl buldunuz? Sizce gerekli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.