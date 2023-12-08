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ShiftDelete.Net Prodüksiyon Uzmanı / Videographer Arıyor

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Türkiye'nin en büyük teknoloji haber siteleri arasında yer alan ShiftDelete.Net, deneyimli birlikte çalışmak için deneyimli ve yetenekli Prodüksiyon Uzmanı / Videographer arıyor. Aynı zamanda Sihirli Elma, Yeşil Robot, Pembe Teknoloji, TechInside, ve Future Flow.Life gibi platformlarda da çekim, kurgu, montaj alanında aktif rol alacak deneyimli ekip arkadaşı arıyoruz.

Türkiye'nin en büyük teknoloji haber siteleri arasında yer alan ShiftDelete.Net, deneyimli birlikte çalışmak için deneyimli ve yetenekli Prodüksiyon Uzmanı / Videographer arıyor. Aynı zamanda Sihirli Elma, Yeşil Robot, Pembe Teknoloji, TechInside, ve Future Flow.Life gibi platformlarda da çekim, kurgu, montaj alanında aktif rol alacak deneyimli ekip arkadaşı arıyoruz.

Aranan Özellikler:

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve güncel teknolojilere ilgi duyan,

Youtube trendlerini yakından takip eden ve yeniliklere hızlı adapte olabilen,

En az 2 yıl iş tecrübesine sahip,

Sony A7S3, Fujifilm, GoPro vb. kameraları kullanabilen,

Stüdyo ve dış çekim süreçlerinde ses, ışık ve ekipman kontrolünü başarıyla gerçekleştirebilen,

İleri düzeyde Adobe Premiere Pro ve After Effects kullanabilen,

Tercihen Youtube canlı yayın deneyimine sahip,

Öğrenmeye istekli,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

Takım çalışmasına yatkın.

Eğer yukarıdaki niteliklere sahipseniz ve bu dinamik ekibin bir parçası olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak veya aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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