Shenzhou-15 Astronotlarına Madalya Verildi

Çin'in uzay çalışmalarında yer alan Shenzhou-15 mürettebatlı misyonunda görev alan üç astronot, hizmetlerinden dolayı madalya ile ödüllendirildi. Fei Junlong ikinci sınıf havacılık ve uzay başarı madalyası, Deng Qingming ve Zhang Lu'ya ise üçüncü sınıf madalya ve 'kahraman astronot' onursal unvanı verildi. Ödüller, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve Merkez Askeri Komisyonu tarafından verildi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Shenzhou-15 mürettebatlı misyonda yer alan üç astronot Perşembe günü Çin'in uzay çalışmalarına verdikleri hizmetlerden ötürü madalya ile ödüllendirildi.

Fei Junlong ikinci sınıf havacılık ve uzay başarı madalyasıyla onurlandırılırken, Deng Qingming ve Zhang Lu'ya üçüncü sınıf madalya ve "kahraman astronot" onursal unvanı verildi.

Ödüller Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Devlet Konseyi ve Merkez Askeri Komisyonu tarafından verildi.

Shenzhou-15 görevinin komutanı Fei, Shenzhou-6 mürettebatlı uzay uçuşu görevine de katılmış ve Çin'in uzay istasyonu Tiangong'un tamamlanmasının ardından araç dışı faaliyetler gerçekleştiren ilk astronot olmuştu.

25 yıllık bir hazırlığın ardından uzaya gitme şansını elde eden Deng, bir dizi deneysel görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Bu uçuş aynı zamanda Zhang'ın da ilk uzay göreviydi.

29 Kasım 2022 tarihinde fırlatılan Shenzhou-15 uzay aracı, üç astronotu Çin'in uzay istasyonu olan Tianhe'nin çekirdek modülüne taşıdı. Astronotlar, burada altı ay boyuncakaldılar.

Kaldıkları süre boyunca dört kez uzay dışı faaliyetlerde bulunan astronotlar, bir dizi uzay bilimi ve teknolojisi deneyi gerçekleştirdi.

Astronotlar, 4 Haziran 2023'te güvenli şekilde Dünya'ya dönerken, Shenzhou-15 misyonu Çin'in uzay istasyonu inşasının son aşamasını tamamlayarak, uygulama ile geliştirme çalışmalarının ilk aşamasını başlatmış oldu.