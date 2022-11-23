Saramonic Blink 900 Pro B2 inceleme!
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Ürettiği ses teknolojileriyle bilinen Saramonic'in yeni mikrofonu Saramonic Blink 900 Pro B2 inceleme videosu ile sizlerleyiz.
Ürettiği ses teknolojileriyle bilinen Saramonic'in yeni mikrofonunun kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Saramonic Blink 900 Pro B2 için kutu açılışının yanı sıra, mikrofon setiyle bazı deneyim testlerini de gerçekleştirdik.
Saramonic Blink 900 Pro B2 inceleme!
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Çift kanal ile oluşturulmuş Saramonic Blink 900 Pro B2, daha fazla kayıt çözümü sunuyor. Tek veya çift vericileri kullanabilirsiniz ve post prodüksiyonda en üst düzeyde esneklik için her kanalı ayrı ayrı kaydetmek için mono veya stereo modunu seçebilirsiniz.
Sistem, bir ışık sensörüne sahip, etkileyici, canlı renkli bir LCD ekrana sahiptir, böylece ekran parlaklığı, ortamınızdaki değişikliklere otomatik olarak tepki verebilir, böylece her zaman harika bir net görüntüleme deneyimine sahip olursunuz veya parlaklığı 1 ile -10 arasında manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Birden fazla kullanışlı aksesuarla birlikte gelmesi, sistemi Vlogging, akış, podcasting, röportaj, çevrimiçi öğretim ve daha fazlası gibi farklı kullanım senaryoları için tek bir çözüm haline getirir. ve paketteki birden fazla kablo türüyle Saramonic Blink 900, kameralara, akıllı telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara vb. bağlanabilir.
Ses kaydı deneyimini çok daha iyi hale getiren işlevler Pil ömrü: Verici ve alıcı için 6 saate kadar pil ömrüne sahip şarj edilebilir bir lityum iyon pil ile tasarlanmıştır ve şarj kutusu 18 saatlik kullanım için 3 kez tam şarj sağlıyor.
Özellikler:
2.4GHz kablosuz iletim teknolojisi
Kameralar, mobil cihazlar ve daha fazlasıyla uyumlu
Yerleşik Çok Yönlü mikrofonlu klipsli verici
3.5mm çıkışlı çift kanallı alıcı
Yüksek çözünürlüklü ve kullanımı kolay LCD ekran
Otomatik parlaklık ayarı ve otomatik kazanç kontrolü
Düşük kesim filtresi (160Hz/120Hz/80Hz)
Gerçek zamanlı izleme için 3,5 mm kulaklık jakı
Dahili şarj edilebilir pil, 6 saate kadar çalışma süresi sağlar
Seçilebilir mono ve stereo çıkış
200 m'ye kadar çalışma aralığı
Blink900 TX :
Mikrofon Kapsülü : 4mm Dahili Kapsül
Kutup Deseni : çok yönlü
İletim Tipi : 2.4GHz Dijital Frekans
Frekans tepkisi : 20-20KHz
Maksimum SPL : 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu
SNR : >80dB
Örnekleme Oranı : 48kHz
Bit Hızı : 24bit
Bozulma : ?0.1%
Ses Girişi Konektörü : 3,5 mm TRS MIC/LINE IN Jak
Blink900 RX :
İletim Tipi : 2.4GHz Dijital Frekans
Çalışma Aralığı (engelsiz) : 200m'ye kadar
Frekans Yanıtı : 20-20kHz
Maksimum SPL : 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu
SNR : >80dB
Örnekleme Oranı : 48kHz
Bit Hızı : 24bit
Bozulma : ?0.1%
Ses Çıkışı Konektörü : 3.5mm Kulaklık Jakı – 3.5mm TRS Hat Çıkışı Jakı
Güç Gereksinimleri : Dahili Batarya (450mAh)
Dahili Pil Ömrü : 6 saat (iki verici ile çalışma)
Anten : Dahili PIFA Anteni
Ağırlık : 35,3 gr (1,25 oz)
Boyutlar : 46 × 46 × 16.4mm