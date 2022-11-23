Ürettiği ses teknolojileriyle bilinen Saramonic'in yeni mikrofonunun kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Saramonic Blink 900 Pro B2 için kutu açılışının yanı sıra, mikrofon setiyle bazı deneyim testlerini de gerçekleştirdik.

Saramonic Blink 900 Pro B2 inceleme!

Saramonic Blink 900 Pro B2 satın almak için buraya tıklayın

Çift kanal ile oluşturulmuş Saramonic Blink 900 Pro B2, daha fazla kayıt çözümü sunuyor. Tek veya çift vericileri kullanabilirsiniz ve post prodüksiyonda en üst düzeyde esneklik için her kanalı ayrı ayrı kaydetmek için mono veya stereo modunu seçebilirsiniz.

Sistem, bir ışık sensörüne sahip, etkileyici, canlı renkli bir LCD ekrana sahiptir, böylece ekran parlaklığı, ortamınızdaki değişikliklere otomatik olarak tepki verebilir, böylece her zaman harika bir net görüntüleme deneyimine sahip olursunuz veya parlaklığı 1 ile -10 arasında manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Birden fazla kullanışlı aksesuarla birlikte gelmesi, sistemi Vlogging, akış, podcasting, röportaj, çevrimiçi öğretim ve daha fazlası gibi farklı kullanım senaryoları için tek bir çözüm haline getirir. ve paketteki birden fazla kablo türüyle Saramonic Blink 900, kameralara, akıllı telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara vb. bağlanabilir.

Ses kaydı deneyimini çok daha iyi hale getiren işlevler Pil ömrü: Verici ve alıcı için 6 saate kadar pil ömrüne sahip şarj edilebilir bir lityum iyon pil ile tasarlanmıştır ve şarj kutusu 18 saatlik kullanım için 3 kez tam şarj sağlıyor.

Özellikler:

2.4GHz kablosuz iletim teknolojisi

Kameralar, mobil cihazlar ve daha fazlasıyla uyumlu

Yerleşik Çok Yönlü mikrofonlu klipsli verici

3.5mm çıkışlı çift kanallı alıcı

Yüksek çözünürlüklü ve kullanımı kolay LCD ekran

Otomatik parlaklık ayarı ve otomatik kazanç kontrolü

Düşük kesim filtresi (160Hz/120Hz/80Hz)

Gerçek zamanlı izleme için 3,5 mm kulaklık jakı

Dahili şarj edilebilir pil, 6 saate kadar çalışma süresi sağlar

Seçilebilir mono ve stereo çıkış

200 m'ye kadar çalışma aralığı

Blink900 TX :

Mikrofon Kapsülü : 4mm Dahili Kapsül

Kutup Deseni : çok yönlü

İletim Tipi : 2.4GHz Dijital Frekans

Frekans tepkisi : 20-20KHz

Maksimum SPL : 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu

SNR : >80dB

Örnekleme Oranı : 48kHz

Bit Hızı : 24bit

Bozulma : ?0.1%

Ses Girişi Konektörü : 3,5 mm TRS MIC/LINE IN Jak

Blink900 RX :

İletim Tipi : 2.4GHz Dijital Frekans

Çalışma Aralığı (engelsiz) : 200m'ye kadar

Frekans Yanıtı : 20-20kHz

Maksimum SPL : 100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu

SNR : >80dB

Örnekleme Oranı : 48kHz

Bit Hızı : 24bit

Bozulma : ?0.1%

Ses Çıkışı Konektörü : 3.5mm Kulaklık Jakı – 3.5mm TRS Hat Çıkışı Jakı

Güç Gereksinimleri : Dahili Batarya (450mAh)

Dahili Pil Ömrü : 6 saat (iki verici ile çalışma)

Anten : Dahili PIFA Anteni

Ağırlık : 35,3 gr (1,25 oz)

Boyutlar : 46 × 46 × 16.4mm