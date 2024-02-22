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Samsung, yapay zeka teknolojisini akıllı saatlere taşıyor

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Son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Samsung, Galaxy serisi için sunduğu yeni nesil yapay zeka özelliklerini akıllı saatler için de getirecek gibi görünüyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden TM Roh geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sıradaki hedeflerinin bu özellikleri başta akıllı saatler olmak üzere tüm Galaxy cihazlar için getirmek olduğunu söyledi. İşte en önemli detaylar…

Son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Samsung, Galaxy serisi için sunduğu yeni nesil yapay zeka özelliklerini akıllı saatler için de getirecek gibi görünüyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden TM Roh geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sıradaki hedeflerinin bu özellikleri başta akıllı saatler olmak üzere tüm Galaxy cihazlar için getirmek olduğunu söyledi. İşte en önemli detaylar…

Samsung, yapay zeka teknolojisini akıllı saatlere taşıyor

Giyilebilir teknolojilerin devrine girdiğimizi söyleyen Roh, yapay zekanın tüm dijital imkanlarını kullanacaklarını, özellikle sağlık alanındaki yeni uygulamalarla birlikte kullanıcıların hayatında kritik önem taşıyacak yenilikler yapacaklarını iddia etti. Fazla ayrıntıya girmekten kaçınan Roh, Samsung fanları için büyük sürprizleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Bud Pro 2 model kulaklıklar için gelen yeni yapay zeka özelliklerini duymuştuk. Ancak akıllı saatler için tasarlanan özelliklerin çok daha kapsamlı olduğu konuşuluyor. Elbette Galaxy 24 telefonlarda kullanılan her özelliği, giyilebilir bir cihaza uyarlamak pek de mümkün görünmüyor. Fakat Samsung'un akıllı saatler için özel olarak geliştirileceği bazı uygulamaların da olacağını söyleyenler mevcut.

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Şirketin önümüzdeki günlerde Galaxy Fit 3'ün çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapması beklenirken, bu modelin hangi yapay zeka kabiliyetlerine sahip olacağı tam olarak bilinmiyor. Ayrıca bu kabiliyetlerin ne kadarının Samsung'un eski akıllı saatlerine geleceği de şu an için belli olmuş değil. Günün sonunda, bu yeniliklerin kullanıcıların hayatını gerçekten kolaylaştırmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un stratejisi doğru mu? Siz hiç akıllı saat kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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