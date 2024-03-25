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Samsung Galaxy Tab A9+ Android 14 Güncellemesini Aldı

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Güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Samsung cephesinde en büyük hedeflerden birisi de çok yakında genel kullanıma açılması beklenen Android 15'in öncesinde uyumlu tüm modellerin Android 14 sürümünü alması. Bu kapsamda son günlerde çalışmalar daha da hızlanırken, kısa süre önce bir modelin daha Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi almaya başladığı öğrenildi.

Galaxy Tab A9+ için Android 14 tabanlı One UI 6.0 yayında

Geçen yılın sonlarında kullanıcıların beğenisine sunulan Samsung Galaxy Tab A9+ için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm; X216BXXU1BXA7 yapı numarasıyla gelirken, şu an için Endonezya ve Filipinler gibi bölgelerde mevcut. İlerleyen dönemlerde ise daha fazla ülkeye yayılması söz konusu.

Güncelleme bunlara ek olarak onlarca güvenlik açığını ortadan kaldıran Aralık 2023 güvenlik düzeltme yamasını beraberinde getiriyor. Yani yeni güncellemeyi tabletinize geldiği anda yüklemeniz potansiyel güvenlik sorunlarıyla karşılaşma ihtimalinizi büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.

Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri!

Yeni sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme >İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer cihazınız için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bunun dışında Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alması beklenen modeller şöyle;

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

A ve Tab serisi için 2. sayfaya geçebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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