Samsung Galaxy F15: Orta Seviye Bir Model Daha Tanıtıldı

Samsung, orta ve üst segment için ürettiği modellerle akıllı telefon dünyasında hatırı sayılır bir pay elde etti. Bu gidişatı sürdürmek isteyen şirket, orta seviye bir modelini daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Samsung Galaxy F15 sahne aldı. İşte modele ilişkin detaylar…

Samsung Galaxy F15, MediaTek Dimensity 6100+ ile geliyor

Samsung, küresel pazarda da yer alması beklenen Galaxy F15 modelini tanıttı. Cihaz, MediaTek'in orta sınıf işlemcisi Dimensity 6100+ yer alıyor. Ön panelde ise su damlası çentikli 6,6 inç 1080×2340 90 Hz AMOLED ekran bulunuyor.

Arka panelde üçlü bir kamera dizilimi karşılıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 5 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. Ek olarak tasarımda güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.

Samsung Unpacked tarihi ortaya çıktı! Neler tanıtılacak?

6.000 mAh pil ile sahne alacak model, 25W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 14 One UI 6 ile gelecek olan modelin Ash Black, Groovy Violet ve Jazzy Green renk seçenekleri bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 156 dolar veya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 175 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

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