Samsung, 4 giriş segment modele One UI 5 verdi!
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Samsung giriş ve orta segmente akıllı telefonlarına Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi vermeye devam ediyor.
Samsung geçtiğimiz ekim ayı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi için dağıtıma başladı. Tabii halihazırda hangi cihazların bu yazılımı destekleyeceği yönünde çıkan sızıntıları gördüğümüz için beklentiler de bu yöndeydi. Şimdi ise bu listenin genişlediğini, orta ve giriş segment cihazlara kadar paylaşım yapıldığını görüyoruz.
Samsung'dan giriş segmente Android 13 tabanlı One UI 5!
One UI 5 alacak Samsung modelleri arasında ilk olarak S22 serisi, Z Fold ve Flip 4 modellerini gördük. İlerleyen dönemde ise Z Fold 3, Z Fold 4 ve bazı orta segment cihazların da alacağı ortaya çıktı. Ardından Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine iletildi.
Son olarak ise bu haftanın başında Samsung'un popüler orta ve üst segment akıllı telefonlarından Galaxy S20 FE ve A32 One UI 5 güncellemesini aldı. Bugün itibariyle de Galaxy M22, Galaxy A23 LTE, Galaxy A22 LTE ve Galaxy A13 5G modellerine Android 13 tabanlı One UI 5 gönderimi başladı. Tabii bölgeye göre kullanıcılara aynı gün gönderilemeyecektir.
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Şu ana kadar güncelleme alan modeller:
Galaxy S22 serisi
Galaxy S21 serisi
Galaxy S20 serisi
Galaxy Note 20/Note 20 Ultra
Galaxy A53 5G
Galaxy A33 5G
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 4
Galaxy A73 5G
Galaxy Tab S8+ serisi
Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy M52 5G
Galaxy M32 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A52
Galaxy S20 FE
Galaxy S21 FE
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Tab S7
Galaxy F62
Galaxy A71
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy M53 5G
Galaxy A52s 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy A52 5G
Galaxy M62
Galaxy A22 5G
Galaxy Quantum 2
Galaxy F42 5G
Galaxy M42 5G
Galaxy A51 5G
Galaxy Xcover 5
Galaxy A13 5G
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