Samsung, 4 giriş segment modele One UI 5 verdi!

Samsung geçtiğimiz ekim ayı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi için dağıtıma başladı. Tabii halihazırda hangi cihazların bu yazılımı destekleyeceği yönünde çıkan sızıntıları gördüğümüz için beklentiler de bu yöndeydi. Şimdi ise bu listenin genişlediğini, orta ve giriş segment cihazlara kadar paylaşım yapıldığını görüyoruz.

Samsung'dan giriş segmente Android 13 tabanlı One UI 5!

One UI 5 alacak Samsung modelleri arasında ilk olarak S22 serisi, Z Fold ve Flip 4 modellerini gördük. İlerleyen dönemde ise Z Fold 3, Z Fold 4 ve bazı orta segment cihazların da alacağı ortaya çıktı. Ardından Galaxy S21, S20 ve Note 20 serilerine iletildi.

Son olarak ise bu haftanın başında Samsung'un popüler orta ve üst segment akıllı telefonlarından Galaxy S20 FE ve A32 One UI 5 güncellemesini aldı. Bugün itibariyle de Galaxy M22, Galaxy A23 LTE, Galaxy A22 LTE ve Galaxy A13 5G modellerine Android 13 tabanlı One UI 5 gönderimi başladı. Tabii bölgeye göre kullanıcılara aynı gün gönderilemeyecektir.

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Şu ana kadar güncelleme alan modeller:

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 serisi

Galaxy S20 serisi

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy A73 5G

Galaxy Tab S8+ serisi

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy M52 5G

Galaxy M32 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A52

Galaxy S20 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy F62

Galaxy A71

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy M53 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy M62

Galaxy A22 5G

Galaxy Quantum 2

Galaxy F42 5G

Galaxy M42 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy Xcover 5

Galaxy A13 5G

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